ترامب يلتقي مغني الراب كاني ويست ويناقشان "موضوعات شخصية"

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التقى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مغني الراب كاني ويست وقالا إنهما ناقشا موضوعات وصفوها بأنها تتعلق بالحياة اليومية.

والتقط ترامب وويست مجموعة من الصور في "برج ترامب" في نيويورك الثلاثاء.

ولم يعرف إلى الآن سبب اللقاء، كما لم يجيب الطرفان على سؤال يتعلق بما إذا كان ويست يعتزم تقديم أغنيات خلال حفل تنصيب ترامب الشهر المقبل أم لا.

وقال ترامب إنهما "أصدقاء فقط"، ووصف ويست، الذي قضى فترة في المستشفى مؤخرا، بأن ترامب "رجل طيب".

وردا على سؤال يتعلق بسبب عدم حديثه خلال دعوة المصورين لالتقاط الصور لهما، قال ويست : "أريد فقط أن التقط الصور الآن".

وكان المغني، الذي دخل مؤخرا المستشفى نتيجة إصابته بإجهاد، قد كشف في وقت سابق أنه لم يدل بصوته في الانتخابات الأمريكية، وأنه لو كانت أتيحت له الفرصة، لكان اختار ترامب وليس هيلاري كلينتون.

وقال متحدث باسم ترامب إن الرئيس المنتخب "استمتع بلقاء صديق قديم".

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وثمة تكهنات بشأن من سيؤدي أغنيات خلال حفل التنصيب الرئاسي المقرر في يناير/كانون الثاني، في أعقاب تقارير في الولايات المتحدة تقول إن ترامب يسعى إلى جذب أبرز النجوم إلى الحفل.

ولم يتناول الفريق الصحفي التابع لترامب موضوع حفل التنصيب الرئاسي خلال المؤتمر الصحفي.

وكان ويست قد وصل إلى برج ترامب الواقع في نيويورك لكن لم تكن بصحبته زوجته النجمة كيم كارداشان.