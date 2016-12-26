بطلة أفلام حرب النجوم كاري فيشر "في حالة مستقرة" بعد أزمة قلبية

مصدر الصورة AFP Image caption كاري فيشر كانت في جولة ترويجية لأحدث كتبها

قالت الممثلة ديبي رينولدز والدة الممثلة الأمريكية كاري فيشر التي أصيبت مؤخرا بأزمة قلبية خلال رحلة جوية بأن حالتها مستقرة.

وأضافت في تغريدة لها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:"كاري حالتها مستقرة ولو حدث أي تغيير سوف نشارككم ذلك، وخالص الشكر لأصدقائها وزملائها على صلواتهم وتمنياتهم لها بالشفاء."

وترقد فيشر البالغة من العمر 60 عاما ، والتي لعبت دور الأميرة ليا في سلسلة أفلام حرب النجوم، في العناية المركزة بأحد مستشفيات لوس انجليس.

وكانت فيشر قد تعرضت لأزمة القلبية خلال رحلة جوية من لندن إلى لوس انجليس وحاول الركاب مساعدتها قبل أن تنقل إلى المستشفى بسرعة لدى هبوط الطائرة.

ويذكر أن فيشر كانت في جولة ترويجية لأحدث كتبها "يوميات الأميرة".

وأعرب أصدقاؤها وزملاؤها عن أطيب تمنياتهم لها بالشفاء العاجل.

وكانت فيشر قد ظهرت في الثلاثية الأصلية لحرب النجوم، وفيلم "حرب النجوم: صحوة القوة" الذي صدر في العام الماضي.

وقد كتبت أربع روايات وثلاث سير ذاتية، وكانت متزوجة بالموسيقار بول سايمون.

وفي أحدث مذكراتها، كشفت أنها وهاريسون فورد، الذي لعب دور هان سولو، كانا على علاقة غرامية أثناء تصوير فيلم حرب النجوم عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاما، فيما كان عمره 33 عاما ومتزوج ولديه طفلان.

وكاري فيشر هي ابنة المغني إيدي فيشر والممثلة ديبي رينولدز.