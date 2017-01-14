بيع قنينة من "ويسكي ترامب" في المزاد بـ 6 آلاف استرليني

مصدر الصورة Mctear's auctioneers

بيعت قنينة نادرة من الويسكي تحمل توقيع الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب في المزاد في مدينة غلاسغو الاسكتلندية بـ 6 آلاف جنيه استرليني.

وكانت القنينة التي تحتوي على ويسكي غليندروناخ وعمره 26 عاما قد انتجت في عام 2012 بمناسبة افتتاح ميدان للغولف يعود لاحدى شركات ترامب في مقاطعة ابردينشاير الاسكتلندية.

وكان المشتري الفائز - والذي دفع ضعف الثمن المقدر للقنينة في المزاد المتخصص بالويسكي النادر - مواطن كندي.

وبيعت في المزاد نفسه قنينة من ويسكي ماكالان عمرها 52 عاما بـ 10 آلاف جنيه.

وقال لوري بلاك، خبير الويسكي لدى دار مكتير للمزادات التي ادارت المزاد "كان هناك اهتمام كبير بقنينة ويسكي ترامب، ونحن سعيدون جدا بالسعر الذي بيعت به والذي تجاوز باضعاف الاسعار التي بيعت بها قنان مماثلة في الماضي."

ومضى الخبير للقول "إن ويسكي غليندروناخ رائع لوحده، ولكن ارتباط هذه القنينة باسم ترامب اعطاها زخما رئاسيا اضافيا."