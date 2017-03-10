بالصور: الليل في بلدات الولايات المتحدة
مجموعة من الصور لدانيال فريمان، حاول من خلالها القيام برحلة حول الولايات المتحدة بعدسته، واختار أن يصور ليلا مستعينا بمصابيح سيارته. وبدأ فريمان رحلته مع الكاميرا من بوسطن على الساحل الشرقي، انتهاء إلى أوكلاند في ولاية كالفورنيا.
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DANIEL FREEMAN
ركز المصور على التفاصيل الدقيقة في البلدات الصغيرة، متفاديا المدن الأمريكية الكبرى، حرصا على تحقيق التميز في مجموعة الصور التي التقطها أثناء رحلته حول الولايات المتحدة.
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DANIEL FREEMAN
حرص فريمان على التقاط الصور ليلا، مستعينا بمصابيح سيارته، لإضفاء قدر من الجمال على لقطته من خلال التصوير الليلي.
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DANIEL FREEMAN
ويقول فريمان: "السفر ليلا على الطرق الأمريكية التي لا تبدو وكأنها تنتهي، أكثر إمتاعا من السفر على طريق المملكة المتحدة، إذ أن المسافات بين البلدات كبيرة بشكل يسمح بالتمتع بسماء الليل."
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DANIEL FREEMAN
يرى فريمان أن التصوير الليلي يجنبه التعرض للتلوث الضوئي، ويمكنه من التحكم في درجة الإضاءة التي يراها مناسبة لإظهار أدق تفاصيل صوره.
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DANIEL FREEMAN
صورة تظهر تفاصيل الشوارع الأمريكية ليلا وهي خالية من المارة، والعلم الأمريكي يطل من نافذة محل تجاري.
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DANIEL FREEMAN
التقط فريمان هذه الصورة ليلا لساحة سيارات بالية، استغلها البعض في رسم لوحات فنية على أجزاء من تلك السيارات. وساعد التصوير الليلي على التحكم في درجة الإضاءة، ما أدى إلى نتيجة مذهلة، خاصة في خلفية الصورة التي تظهر سماء صافية بنجومها البراقة.
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DANIEL FREEMAN
صورة لمتنزه "شجرة جوشوا الوطني" في ولاية كاليفورنيا. وتظهر في الصورة أشجار مميزة الشكل، أمام خلفية للسماء الصافية والنجوم البراقة دون تلوث ضوئي.
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DANIEL FREEMAN
كانت أغلب الصور التي التقطها فريمان أثناء رحلته عبر الولايات المتحدة لشوارع نظيفة خالية من المارة ليلا، للتركيز على التفاصيل التي قد لا تظهر في الصورة حال ازدحام الطرق بالمارة والسيارات.
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DANIEL FREEMAN
تحفل هذه الصورة بعدة مصادر للإضاءة، لكنها لم تسبب أي تلوث ضوئي. ويقول فريمان إن المتاجر في البلدات "عادة ما تكون مملوكة لأفراد من السكان المحليين، وتقل أعداد السلاسل التجارية، وثمة شعور بأن المجتمع المحلي يتمحور حول هذه المتاجر.
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DANIEL FREEMAN
محطة وقود مهجورة، صورها فريمان ليلا مستيعنا بضوء السيارة للحصول على الخلفية الرائعة للسماء أثناء وميض البرق. "وعندنا مررت بالمحطة في اليوم التالي أثناء مغادرة البلدة، بدت باهتة في ضوء النهار، وخاوية من سحر سماء الليل."
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DANIEL FREEMAN
مبنى تطل من إحدى نوافذه إضاءة زرقاء خافتة، أضفت جمالا على الصورة التي التقطها فريمان ليلا لتفادي التعرض للتلوث الضوئي.
معرض الصور
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