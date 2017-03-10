بالصور: الليل في بلدات الولايات المتحدة

تحفل هذه الصورة بعدة مصادر للإضاءة، لكنها لم تسبب أي تلوث ضوئي. ويقول فريمان إن المتاجر في البلدات "عادة ما تكون مملوكة لأفراد من السكان المحليين، وتقل أعداد السلاسل التجارية، وثمة شعور بأن المجتمع المحلي يتمحور حول هذه المتاجر.