لوحة تجسد نجم البوب الراحل جورج مايكل تباع بـ 580 ألف دولار

مصدر الصورة AP Image caption رسمت اللوحة باستخدام طلاء المنازل اللامع

بيعت لوحة تجسد صورة نجم البوب البريطاني الراحل جورج مايكل، من أعمال الفنان البريطاني داميان هيرست، مقابل 580 ألف دولار أو ما يوازي أكثر قليلا من 461 ألف استرليني، وذلك في مزاد خيري.

وستذهب الأموال التي جمعت من بيع اللوحة، واسمها "لوحة في حب جورج مايكل"، إلى مؤسسة غوس- مايكل لمكافحة مرض الإيدز.

وأنشأ هذه المؤسسة كل من مايكل وشريكه السابق كيني غوس.

ونشر غوس صورة للوحة على موقع إنستغرام، وكتب تحتها: "580 ألف دولار نتيجة رائعة".

ووصف غوس الفنان داميان هيرست بـ"النجم الكبير" مضيفا: "شكرا لك يا داميان".

وبيعت اللوحة في حفل خيري، أقيم في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وكان مايكل نجما لموسيقى البوب وأحد عضوي فرقة "وام" الثنائية، قبل أن يبدأ في تحقيق نجاح بمفرده، وتوفي نهاية العام الماضي عن عمر ناهز 53 عاما.