براد بيت: أقلعت عن شرب الكحول وأخضع للعلاج بعد طلاقي من أنجلينا جولي

مصدر الصورة Getty Images Image caption قال برد بيت، الممثل الأمريكي، إن "انفصاله عن جولي أحدث تغييراً جذرياً في حياته".

كشف الممثل الأمريكي براد بيت أنه أقلع عن شرب الكحول وبدأ بتلقي علاج نفسي لمساعدته على تقبل فكرة طلاقه من الممثلة أنجلينا جولي في مقابلة أجراها مع مجلة جي كيو ستايل البريطانية.

وتعد هذه المقابلة الأولى التي يتحدث فيها بيت بصورة علنية عن انفصاله عن زوجته.

وقال النجم الهوليودي "بدأت بتلقي علاج نفسي"، مضيفاً "أحببت العلاج كثيراً، وقد استشرت أخصائيين لمعرفة أي واحد أفضل لي".

واعترف بيت بأنه كان يدمن الكحول ويتعاطى المخدرات في السابق.

وأضاف في المقابلة "لا أقدر على البوح بمشاعري لذا أعمل على إخفائها".

وكانت جولي أعلنت في أيلول/سبتمبر 2016 عن رفعها قضية طلاق ضد بيت.

وعاش الزوجان معاً منذ عام 2004، إلا أنهما تزوجا في عام 2014.

ونشبت بين بيت وجولي خلافات جمة فيما يتعلق بحضانة أطفالهما بعد الإعلان عن انهيار زواجهما وطلاقهما.

وتم التحقيق مع بيت في مزاعم تعنيفه الأطفال بعدما فقد أعصابه أمام أطفاله، إلا أنه تم تبرئته من هذه المزاعم.

وقال الممثل الأمريكي إن "انفصاله عن جولي أحدث تغييراً جذرياً في حياته".

وأردف "لا أستطيع أن أتذكر أنه كان يمر علي أي يوم بعد تخرجي من الجامعة لم أدخن فيه الحشيشة"، مضيفاً "أنا سعيد، سعيد جداً أنني انتهيت من كل هذه الأمور، لقد توقفت عن كل شيء عندما بدأت بتكوين عائلة ما عدا شرب الكحول".

وأشار بيت إلى أن " الأمور لم تكن على ما يرام العام الماضي، فكنت أشرب الكثير من الكحول".

وأوضح بيت للمجلة أنه "يحب شرب النبيذ"، إلا أنه يشرب عوضاً عنها عصير التوت البري والمياه الغازية".

وعن طلاقه من جولي، قال بيت إنه قرر سوياً مع زوجته السابقة عدم انتهاج مسلك العداء والكراهية بل العمل معاً من أجل التوصل إلى حل لجميع المشاكل بينهما".

وقال "أجد عزائي بصنع الكثير من الأشياء يدوياً اليوم باستخدام الطين والجص والخشب".

وعن مهنته، قال إنني "لا أنظر لنفسي بأني ممثل"، مشيراً إلى أن التمثيل يأخذ القليل من اهتماماته.