أديل رقم 19 في قائمة أغنى الموسيقيين بثروة 125 مليون جنيه استرليني

مصدر الصورة Getty Images Image caption أديل قامت بجولة غنائية عالمية ناجحة وحقق ألبومها 25 مبيعات قياسية لتحقق 40 مليون جنيها استرلينيا العام الماضي

حققت المغنية البريطانية أديل نجاحا ملموسا فنيا وماديا العام الماضي بعد أن جمعت 40 مليون جنيه استرليني بعد جولة فنية عالمية ومبيعات ألبومها.

وبحسب قائمة صحيفة صنداى تايمز للأثرياء ، فقد رفعت مغنية البوب ثروتها من 85 مليون إلى 125 مليون جنيه استرليني، ما يعني أنها أصبحت أغنى مغنية منفردة، لا تنتمي إلى فريق غنائي.

ورغم كل هذه الأموال إلا أن أديل جاءت في المركز 19، ضمن قائمة أغنى الموسيقيين في بريطانيا وأيرلندا، وجاء معها في نفس المركز المغني وعازف الغيتار براين ماي.

وبحسب الصحيفة نفسها فقد حققت أديل قفزة هائلة بين الأثرياء، وكانت قد احتلت المركز الثلاثين بحسب قائمة أغنى 50 موسيقيا عام 2015.

وسيطر الرجال كبار السن على القائمة ليفرضوا سيطرتهم على نادي أثرياء الموسيقيين في بريطانيا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption السير بول مكارنتي احتل قائمة أغنى الموسيقيين في بريطانيا وأيرلندا بثروة 780 مليون جنيها استرلينيا

واحتل السير بول مكارتني، المغني والموسيقي والشاعر الغنائي، القائمة بثروة بلغت 780 مليون جنيها استرلينيا مع زوجته نانسي شيفيل.

وجاء في مقدمة الترتيب أيضا اللورد لويد ويبر، وفريق U2 الغنائي، ثم السير ألتون جون، والسير ميك جاغر وزميله في فريق رولينج ستونز كيث ريتشاردز، بالترتيب.

ونجحت أديل في زيادة رصيدها المالي بعد جولتها العالمية الناجحة، التي جمعت حوالي 138 مليون جنيه استرليني، بحسب بيانات الإيرادات.

كما واصل ألبومها الثالث 25 تحقيق النجاح ليبيع 2.4 مليون نسخة حول العالم في 2016.

وستشارك أديل في عروض فنية على ملعب ويمبلي، هذا الصيف، ونفذت جميع تذاكر الحفلات مبكرا، لكنها أكدت عدم قيامها بجولات غنائية خارجية الأمر الذي سيؤثر على عائداتها مستقبلا.