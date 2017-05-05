المصورة العسكرية التي سجّلت لحظة مقتلها
نشر الجيش الأمريكي صورة التقطتها مصورة فوتوغرافية تابعة له للحظة مقتلها هي وأربعة جنود أفغان.
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HILDA CLAYTON
قتلت هيلدا كلايتون (22 عاما) المصورة بالجيش الأمريكي وأربعة من أفراد الجيش الأفغاني في انفجار قذيفة أثناء تدريبات في الثاني من يوليو/ تموز 2013. وهذه هي الصورة التي التقطتها كلايتون.
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US ARMY
ونشرت مجلة "ريفيو" التابعة للجيش الأمريكي صور الحادث الذي وقع في ولاية لغمان، شرقي أفغانستان. هذه الصورة التقطها أحد أفراد الجيش الأفغاني، كان يتدرب على التصوير على يد كلايتون، ولقي مصرعه في نفس الحادث.
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ARMY
وجاء في المجلة أن "وفاة كلايتون ترمز إلى كيفية تعرض الجنديات بصفة متزايدة لمواقف محفوفة بالمخاطر في التدريب والمعارك على قدم المساواة مع نظرائهم الذكور". وكانت كلايتون، وهي من ولاية جورجيا، متخصصة في الإعلام المرئي. وقد خصصت وزارة الدفاع الأمريكية جائزة باسم العسكرية الراحلة تكريما لها.
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DVIDS
وقال الجيش الأمريكي "كلايتون لم تساعد فقط في توثيق أنشطة تهدف إلى تشكيل وتقوية الشراكة (الأمريكية الأفغانية) وإنما ساهمت في المجازفة من خلال المشاركة في المجهود". وفي هذه الصورة جندي أمريكي يشارك في مسابقة هيلدا كلايتون السنوية في ابريل/ نيسان الماضي.
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