المصورة العسكرية التي سجّلت لحظة مقتلها

وجاء في المجلة أن "وفاة كلايتون ترمز إلى كيفية تعرض الجنديات بصفة متزايدة لمواقف محفوفة بالمخاطر في التدريب والمعارك على قدم المساواة مع نظرائهم الذكور". وكانت كلايتون، وهي من ولاية جورجيا، متخصصة في الإعلام المرئي. وقد خصصت وزارة الدفاع الأمريكية جائزة باسم العسكرية الراحلة تكريما لها.