نيكي ميناج "تسدد الأقساط الجامعية لمعجبيها"

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قالت مغنية الراب الأمريكية، نيكي ميناج، أنها ستسدد أقساط التعليم الجامعي لمعجبيها، إذا أثبتوا أنهم حصلوا على درجات ممتازة.

وفي ردها على عشرات المناشدات بمساعدات مالية على موقع تويتر، قالت ميناج إنها ستكرر ذلك في المستقبل.

وأرسل أشخاص صورا لتقارير درجاتهم الدراسية، وقصصا عن مشاكلهم المالية، إلى المغنية الأمريكية.

وكانت أغلب المناشدات تقل قيمتها عن ألف دولار، لكن ميناج أبدت استعدادها لدفع ستة آلاف دولار لطالب واحد، إذا أثبت صحة ادعائه.

وقال معجب، واسمه جوش، إنه بحاجة لهذا المبلغ لتغطية نفقات الأقساط الجامعية، والإقامة والطعام والكتب.

وقالت ميناج مازحة إنها إن لم تتوقف عن عن منح تلك التبرعات فـ"لن يتبق لها أي أموال".

واختارت ميناج نحو ثلاثين معجبا، لمنحهم تلك المساعدات.

وفي وقت سابق من العام الجاري، تبرع مغني الراب الأمريكي "تشانس ذا رابر" بمليون دولار لمدارس في شيكاغو، لصالح "برامج الفنون والإثراء".

وقال ذا رابر للصحفيين حينها: "هذا الآمر لا يتعلق بالسياسة أو التظاهر بمظهر بعينه. إنه يتعلق برعاية الأطفال".

وحث المغني الأمريكي الآخرين إلى أن يحذوا حذوه.

وقال: "المبلغ الذي تبرعت به عبارة عن دعوة للتحرك".

وأضاف: "أدعو الشركات والمؤسسات الكبرى في شيكاغو وعبر الولايات المتحدة إلى أن تتبرع، وتبدي رد فعل".