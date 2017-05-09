بيل كلينتون يكتب رواية حول البيت الأبيض

مصدر الصورة Empics Image caption الرواية الأولى للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون تحمل عنوان "الرئيس مفقود"

أعلنت دار نشر في الولايات المتحدة أن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون يعتزم نشر رواية عن البيت الأبيض.

ويكتب كلينتون روايته الأولى، "الرئيس مفقود" ( The President is Missing)، بالاشتراك مع جيمس باترسون، الذي ألف بعض الكتب الأكثر مبيعا على مستوى العالم.

وقالت دار النشر إن الرواية سوف "تحتوي على تفاصيل لا يمكن لأي شخص سوى الرئيس الأمريكي معرفتها."

وتنشر الرواية الأولى لبيل كلينتون دار ألفريد أيه نوبف آند هاشيت للنشر في يونيو/حزيران 2018. ،

وقال كلينتون: "العمل على كتاب يحكي كيف يكون الرجل رئيسا، وكتابة التفاصيل التي أعرفها عن هذه الوظيفة، وعن كيفية عمل الإدارة في واشنطن، كان أمرا ممتعا."

وأضاف: "كان العمل مع جيم رائعا، لقد كنت أحد معجبيه منذ وقت طويل. "

ولم تنشر تفاصيل عن الرواية حتى الآن، لكن كلينتون وباترسون أعلنا عزمهما تنظيم جولة في الولايات المتحدة للترويج لها.

وألف جيمس باترسيون 130 كتابا. وليست هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها كلينتون تجربة الكتابة، إذ ألف أكثر من كتاب، لكنها المرة الأولى التي يؤلف فيها رواية.

وتتضمن أعمال بيل كلينتون كتب "حياتي"، و"العطاء"، و"العودة إلى العمل".