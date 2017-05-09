المهرجان الدولي للتصوير في كارديف
يقدم المهرجان الدولي للتصوير، المقام في مدينة كارديف في ويلز بالمملكة المتحدة، مجموعة من الصور بمشاركة فنانين من شتى أرجاء العالم. فيما يلي مجموعة منها.
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Hilary Powell
يشارك ما يزيد على 60 مصورا بأعمالهم في الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للتصوير، في مدينة كارديف البريطانية. والتقطت المصورة هيلاري باول صورة لآخر عمال مناجم في وادي سوانزي، والصورة لاثنين من العمال هما كيث "جلبيرت" إدواردK وديفيد "داي" هوبر.
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Vanley Burke
تُعرض مجموعة الأعمال الفنية في معارض مختلفة في شتى أرجاء كارديف. واستطاع المصور فانلي بورك، المعروف بـ "الأب الروحي لتصوير البريطانيين السود"، توثيق احتجاجات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في مدينة برمنغهام، من بينها احتجاجات في لوزيلس، وهي منطقة تقع بين أستون وهاندسورث. وتحمل الصورة اسم "لا وقت للزهور"
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kennardphillipps
تعاون المصوران بيتر كينارد وكات فيليبس في إنتاج سلسلة أعمال فنية، أُطلق عليها اسم "كينارد فيليبس". وهي أعمال تستوحي موضوعاتها من قضايا سياسية عالمية.
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kennardphillipps
صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن أعمال "كينارد فيليبس". استخدم الفنانان قصاصات صور ونصوص إخبارية، ثم تجميعها في شكل أعمال فنية. ومن بين القضايا التي تتناولها القصاصات الهجرة والرأسمالية.
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Marc WENDELSKI
استطاع المصور البلجيكي، مارك فندليسكي، توثيق احتجاج نظمه نشطاء البيئة في ألمانيا، ضد توسيع نطاق عمليات التعدين في منطقة هامباخ.
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Catrine Val
تقدم الفنانة الألمانية كاترين فال معرضا بعنوان "فتاة كاتماندو" تستعرض من خلاله الأنماط المختلفة لطبيعة المرأة.
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Tatiana Vinogradova
يقدم معرض "أيام كئيبة" للفنانة تاتيانا فينغوردوفا مجموعة من الأعمال التي تركز على حياة المثليين في روسيا.
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Demetris Koilalous
صورة من أعمال الفنان ديمتريس كويلالوس بعنوان "وقفة".
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Dezfuli
استطاع حرس السواحل في الأول من أغسطس/آب عام 2016 إنقاذ 118 مهاجرا من غرق زورق مطاطي، كانوا على متنه في مياه البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية. والتُقطت صور لبعضهم ضمن مجموعة أعمال تحمل عنوان "مسافرون".
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Edward Barber
نظم متظاهرون من شمال ويلز تجمعات احتجاجية في حديقة هايد بارك في العاصمة البريطانية لندن عام 1981 في إطار حملة تهدف إلى نزع السلاح النووي. واستطاع المصور إدوارد باربر توثيق الاحتجاج في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، ضمن أعمال بعنوان "علامات سلام".
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Robert Smith
يعرض المصور روبرت سميث من ويلز أعماله للمرة الأولى. ويقدم مجموعة من الصور التي تستعرض مصنعا سابقا للنايلون في منطقة مامهيلاد، بالقرب من منزله في بونتيبول، وهو يجمع بينها وبين مجموعة من صور أشخاص كانوا يعملون في المصنع.
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Estate of JVL Hopkins
صورة لفرقة "كاونتي"، التقطها جون "هوبي" هوبكنز في عام 1960. وهي ضمن مجموعة أعمال تحمل عنوان "اقتناص الحريات". وتستمر فعاليات المهرجان الدولي للتصوير حتى 31 مايو/آيار الجاري.
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