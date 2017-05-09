المهرجان الدولي للتصوير في كارديف

تُعرض مجموعة الأعمال الفنية في معارض مختلفة في شتى أرجاء كارديف. واستطاع المصور فانلي بورك، المعروف بـ "الأب الروحي لتصوير البريطانيين السود"، توثيق احتجاجات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في مدينة برمنغهام، من بينها احتجاجات في لوزيلس، وهي منطقة تقع بين أستون وهاندسورث. وتحمل الصورة اسم "لا وقت للزهور"