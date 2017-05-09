المهرجان الدولي للتصوير في كارديف

  • 9 مايو/ أيار 2017

يقدم المهرجان الدولي للتصوير، المقام في مدينة كارديف في ويلز بالمملكة المتحدة، مجموعة من الصور بمشاركة فنانين من شتى أرجاء العالم. فيما يلي مجموعة منها.

  • كيث "جلبيرت" إدوارد و ديفيد "داي" هوبر Hilary Powell

    يشارك ما يزيد على 60 مصورا بأعمالهم في الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للتصوير، في مدينة كارديف البريطانية. والتقطت المصورة هيلاري باول صورة لآخر عمال مناجم في وادي سوانزي، والصورة لاثنين من العمال هما كيث "جلبيرت" إدواردK وديفيد "داي" هوبر.

  • صورة احتجاجات Vanley Burke

    تُعرض مجموعة الأعمال الفنية في معارض مختلفة في شتى أرجاء كارديف. واستطاع المصور فانلي بورك، المعروف بـ "الأب الروحي لتصوير البريطانيين السود"، توثيق احتجاجات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في مدينة برمنغهام، من بينها احتجاجات في لوزيلس، وهي منطقة تقع بين أستون وهاندسورث. وتحمل الصورة اسم "لا وقت للزهور"

  • صورة من أعمال "كينارد فيليبس" kennardphillipps

    تعاون المصوران بيتر كينارد وكات فيليبس في إنتاج سلسلة أعمال فنية، أُطلق عليها اسم "كينارد فيليبس". وهي أعمال تستوحي موضوعاتها من قضايا سياسية عالمية.

  • ترامب من أعمال "كينارد فيليبس" kennardphillipps

    صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن أعمال "كينارد فيليبس". استخدم الفنانان قصاصات صور ونصوص إخبارية، ثم تجميعها في شكل أعمال فنية. ومن بين القضايا التي تتناولها القصاصات الهجرة والرأسمالية.

  • صورة من أعمال المصور البلجيكي مارك فندليسكي Marc WENDELSKI

    استطاع المصور البلجيكي، مارك فندليسكي، توثيق احتجاج نظمه نشطاء البيئة في ألمانيا، ضد توسيع نطاق عمليات التعدين في منطقة هامباخ.

  • صورة من أعمال كارتين فال Catrine Val

    تقدم الفنانة الألمانية كاترين فال معرضا بعنوان "فتاة كاتماندو" تستعرض من خلاله الأنماط المختلفة لطبيعة المرأة.

  • صورة من مجموعة "ايام كئيبة" لتاتيانا فينغوردوفا Tatiana Vinogradova

    يقدم معرض "أيام كئيبة" للفنانة تاتيانا فينغوردوفا مجموعة من الأعمال التي تركز على حياة المثليين في روسيا.

  • صورة من أعمال الفنان ديمتريس كويلالوس بعنوان "وقفة" Demetris Koilalous

    صورة من أعمال الفنان ديمتريس كويلالوس بعنوان "وقفة".

  • صورة من مجموعة بعنوان "مسافرون" Dezfuli

    استطاع حرس السواحل في الأول من أغسطس/آب عام 2016 إنقاذ 118 مهاجرا من غرق زورق مطاطي، كانوا على متنه في مياه البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية. والتُقطت صور لبعضهم ضمن مجموعة أعمال تحمل عنوان "مسافرون".

  • احتجاجات في عام 1981 لمناهضة استخدام السلاح النووي Edward Barber

    نظم متظاهرون من شمال ويلز تجمعات احتجاجية في حديقة هايد بارك في العاصمة البريطانية لندن عام 1981 في إطار حملة تهدف إلى نزع السلاح النووي. واستطاع المصور إدوارد باربر توثيق الاحتجاج في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، ضمن أعمال بعنوان "علامات سلام".

  • مصنع سابق لصناعة النايلون Robert Smith

    يعرض المصور روبرت سميث من ويلز أعماله للمرة الأولى. ويقدم مجموعة من الصور التي تستعرض مصنعا سابقا للنايلون في منطقة مامهيلاد، بالقرب من منزله في بونتيبول، وهو يجمع بينها وبين مجموعة من صور أشخاص كانوا يعملون في المصنع.

  • صورة لفرقة "كاونتي" التقطها جون "هوبي" هوبكنز في عام 1960 Estate of JVL Hopkins

    صورة لفرقة "كاونتي"، التقطها جون "هوبي" هوبكنز في عام 1960. وهي ضمن مجموعة أعمال تحمل عنوان "اقتناص الحريات". وتستمر فعاليات المهرجان الدولي للتصوير حتى 31 مايو/آيار الجاري.

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