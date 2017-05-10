فيلم الجميلة والوحش يعزز أرباح والت ديزني

مصدر الصورة ROSLAN RAHMAN/AFP/GETTY Image caption إيرادات تذاكر فيلم الجميلة والوحش حول العالم تجاوزت مليار دولار

ارتفعت أرباح شركة والت ديزني للإنتاج السينمائي بنسبة 11 في المئة في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي بفضل الإقبال على مدنها ومنتجعاتها الترفيهية.

وحققت الشركة الإعلامية العملاقة أرباحا في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 2.4 مليار دولار، لكن إيراداتها شهدت ارتفاعا طفيفا بواقع ثلاثة في المئة على أساس سنوي لتسجل 13.3 مليار دولار.

وقال روبرت ايغر رئيس شركة ديزني: "إننا سعداء للغاية بالنتائج التي حققناها."

وتجاوزت إيرادات تذاكر فيلم الجميلة والوحش حولالعالم مليار دولار.

وتمتد أنشطة ديزني عبر مجالات واسعة من بينها الإنتاج السينمائي في استديوهات مثل مارفيل وبيكسار والأنشطة الترفيهية والتجارة بل حتى تنظيم الرحلات البحرية.

وتراجعت الإيرادات في أنشطة الإنتاج السينمائي في ديزني بواقع واحد في المئة على أساس سنوي إذ أن الإقبال على فيلم "الجميلة والوحش" لم يكن بنفس مستوى الإقبال والنجاح الذي حققته العام الماضي أفلام للشركة مثل "زوتوبيا" و"حرب النجوم-صحوة القوة".

وارتفعت أرباح الشركة مدعومة بالإقبال القوي على المدن الترفيهية لديزني ومنتجعها الترفيهي الجديد في شنغهاي بالصين، حسبما أوضح ايغر.

وأضاف بأن المدينة الترفيهية لديزني في شنغهاي تستعد لاستقبال عشرة ملايين ضيف مع اقتراب الذكرة السنوية الأولى لانطلاقها.

وكان فيلم "الجميلة والوحش" قد تصدر شباك التذاكر بإيرادات بلغت 350 مليون دولار في الأسبوع الأول من طرحه بدور العرض السينمائي على مستوى العالم، ما يشير إلى اهتمام بالغ بالفيلم من قبل جمهور السينما العالمية.

وسجل الفيلم خلال أسبوعه الأول أعلى الإيراداتمقارنة مع إيرادات الأفلام التي يتعين مشاهدتها تحت إشراف الآباء. كما سجلت إيراداته المركز السابع من حيث الإيرادات في تاريخ الأفلام السينمائية بشكل عام.

وأنفقت شركة ديزني على إنتاج فيلم "الجميلة والوحش" 160 مليون دولار.