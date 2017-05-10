"البقع" بعدسات القراء

إيان بيري، 11 عاما، التقط هذه الصورة في خليج نابيلي في جزر هاواي. وتقول أمه داون: "دائما ما يمسك إيان كاميرا في يده، ويقرأ كثيرا عن التصوير الفوتوغرافي. نحن نشجعه لأننا نعتقد بأنه يملك عينا ثاقبة لتصوير اللحظات الفريدة."