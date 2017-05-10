"البقع" بعدسات القراء
بي بي سي تنشر أسبوعيا مجموعة من أبرز صور القراء حول أحد الموضوعات. وتتناول صور هذا الأسبوع موضوع "البقع".
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JENNY DOWNING
جيني دوانينغ: "حط الحمام على هذا التمثال، تاركا آثاره المتناثرة التي تدل على وجوده."
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BERNIE BLACKBURN
بيرني بلاكبيرن: "بعد إجراء عملية تجديد واسعة لهذا المبنى في بريستون، أزيلت السقالات لتكشف عن وجود إضافة جديدة وغير متوقعة."
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GEORGE OLNEY
جورج أولني: "أعتقد أن بقعة صلصة الطماطم معروفة في العالم كله، فهي دائما ما تعرف طريقها إلى قميصك أو ردائك الأبيض."
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DUNCAN BORTHWICK
دانكن بورثويك: "قطرات المياه تتناثر حول نافورة في إحدى حدائق قلعة بويس، في مقاطعة ويلز."
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IAN PIRIE
إيان بيري، 11 عاما، التقط هذه الصورة في خليج نابيلي في جزر هاواي. وتقول أمه داون: "دائما ما يمسك إيان كاميرا في يده، ويقرأ كثيرا عن التصوير الفوتوغرافي. نحن نشجعه لأننا نعتقد بأنه يملك عينا ثاقبة لتصوير اللحظات الفريدة."
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JACK APPLETON
جاك أبليتون التقط هذه الصورة، وهي لبقعة من الدهان الأزرق نثرها على سطح أبيض اللون.
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MANISHA MALHOTRA
مانيشا مالهوترا: "عندما تسقط ملعقة الحساء من يدك."
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DIMITRA STASINOPOULOU
ديمترا ستاسينوبولو: "صيادو السمك وسط نهر العطور في مدينة هوي، العاصمة الإمبرالية القديمة لفيتنام."
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VICTORIA NIGHTINGALE
وأخيرا، صورة لقدم يغطيها الطلاء التقطتها فيكتوريا نايتنغال. ويتناول الموضوع القادم صور "الأعطال". ويمكنكم إرسال المواد على البريد التالي: yourpics@bbc.co.uk في خلا فترة أقصاها التاسع من مايو/آيار.
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