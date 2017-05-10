"البقع" بعدسات القراء

  • 10 مايو/ أيار 2017

بي بي سي تنشر أسبوعيا مجموعة من أبرز صور القراء حول أحد الموضوعات. وتتناول صور هذا الأسبوع موضوع "البقع".

  • الحمام يقف على تمثال JENNY DOWNING

    جيني دوانينغ: "حط الحمام على هذا التمثال، تاركا آثاره المتناثرة التي تدل على وجوده."

  • بقعة طلاء على نافذة مبنى BERNIE BLACKBURN

    بيرني بلاكبيرن: "بعد إجراء عملية تجديد واسعة لهذا المبنى في بريستون، أزيلت السقالات لتكشف عن وجود إضافة جديدة وغير متوقعة."

  • صلصة طماطم على شرشف أبيض GEORGE OLNEY

    جورج أولني: "أعتقد أن بقعة صلصة الطماطم معروفة في العالم كله، فهي دائما ما تعرف طريقها إلى قميصك أو ردائك الأبيض."

  • نافورة مياه DUNCAN BORTHWICK

    دانكن بورثويك: "قطرات المياه تتناثر حول نافورة في إحدى حدائق قلعة بويس، في مقاطعة ويلز."

  • موج يرتطدم بالصخر IAN PIRIE

    إيان بيري، 11 عاما، التقط هذه الصورة في خليج نابيلي في جزر هاواي. وتقول أمه داون: "دائما ما يمسك إيان كاميرا في يده، ويقرأ كثيرا عن التصوير الفوتوغرافي. نحن نشجعه لأننا نعتقد بأنه يملك عينا ثاقبة لتصوير اللحظات الفريدة."

  • بقعة زرقاء JACK APPLETON

    جاك أبليتون التقط هذه الصورة، وهي لبقعة من الدهان الأزرق نثرها على سطح أبيض اللون.

  • طبق حساء MANISHA MALHOTRA

    مانيشا مالهوترا: "عندما تسقط ملعقة الحساء من يدك."

  • قاربا صيد DIMITRA STASINOPOULOU

    ديمترا ستاسينوبولو: "صيادو السمك وسط نهر العطور في مدينة هوي، العاصمة الإمبرالية القديمة لفيتنام."

  • قدمان ملطختان بالطلاء VICTORIA NIGHTINGALE

    وأخيرا، صورة لقدم يغطيها الطلاء التقطتها فيكتوريا نايتنغال. ويتناول الموضوع القادم صور "الأعطال". ويمكنكم إرسال المواد على البريد التالي: yourpics@bbc.co.uk في خلا فترة أقصاها التاسع من مايو/آيار.

المزيد حول هذه القصة