مخرج فيلم "الملك آرثر": ديفيد بيكهام ممثل "موهوب جدا"

مصدر الصورة Reuters Image caption يؤدي بيكهام دور جندي في أحد مشاهد الفيلم

أشاد غاي ريتشي، مخرج فيلم "الملك آرثر" بأداء ديفيد بيكهام الذي يلعب دورا صغيرا في الفيلم على الرغم من النقد اللاذع الذي وجهه النقاد والصحافة لأداء لاعب الكرة الشهير السابق.

وأجاب ريتشي عندما سئل في العرض الأول للفيلم في أوروبا عما إذا كان بيكهام لديه مقدرة تمثيلة تضاهي موهبته في كرة القدم"أحبه وأعتقد أنه عظيم على الشاشة. أجده موهوبا جدا".

وتدور أحداث الفيلم في القرون الوسطى عن "الملك آرثر"، الذي يلعب دوره تشارلي هنمان، الذي يسلب منه عرشه ويمر في صباه بالكثير من الصعاب، ولكنه ينتصر في مسعاه لاستعادة عرشه، بعد أن يتمكن من أن يستل السيف السحري المسمى "إكسكاليبار" من الصخرة التي غُرس فيها.

ويلعب بيكهام دور جندي يدعى تيغر في مشهد استخراج السيف.

وقالت صحيفة التليغراف البريطانية متهكمة إن بيكهام "يبدي مقدرة تمثيلية تضاهي موهبة الصخرة التي انغرس فيها السيف"، مضيفة أنه "خرب" المشهد.

وقالت صحيفة إمباير "إنه أداء مخفق يجعل المرء راغبا في عض يده".

وأعرب بيكهام عن سعادته بالدور قائلا "إنه شيئ لطيف أن يشارك في الفيلم".

وأضاف بيكهام، الذي حضر العرض الأول مع ابنه بروكلين "أعتقد أن الناس سيحبون الفيلم. أنت تعلم ما ستجده عادة في أفلان غاي، ولكن هذا الفيلم به عدد من المفاجآت وبعض الكوميديا".