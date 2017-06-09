خبراء ينتقدون فيلم "المومياء" لتوم كروز

مصدر الصورة Universal Image caption تشارك النجمة أنابيل واليس النجم توم كروز بطولة فيلم "المومياء"

يواجه فيلم "المومياء" الجديد بطولة النجم توم كروز بعض الانتقادات من جانب خبراء قبيل طرحه في دور العرض السينمائية البريطانية الجمعة.

تشارك النجمة أنابيل واليس والنجم راسل كرو بطولة الفيلم الجديد.

وقال الناقد بيتر برادشو في مقال لصحيفة "ذا غورديان" البريطانية :"توجد بعض اللحظات اللطيفة لكن ثمة فوضى أساسية في الفيلم، تتأرجح الحبكة كفرع شجرة فاسد عتيق، فضلا عن مزيج من الأفكار والمشاهد أشبه بمسودات مختلفة لسيناريو".

كان موقع "إيمباير" أخف حدة في انتقاده، إذ أعطى الناقد دان جولين تقييما للفيلم حدده بثلاثة نجوم فقط.

وكتب قائلا :"إنه عمل يتسم بالمغامرة كما اعتدنا من كروز، مرة أخرى تخرج علينا شخصية مثل إيثان هانت (في سلسلة أعمال "مهمة مستحيلة") يرتبط بفتاة شابة وتطارده سيدة أخرى".

كما أعطى الناقد جيوفري ماكناب نجمتين في تقييمه للفيلم خلال تعليقه في صحيفة "ذا اندبندينت".

وقال :"الحركات البهلوانية هنا تعد أفضل عناصر الفيلم".

"فشل كبير"

يصل كروز وواليس، بعد أن تتحطم طائرتهما، إلى غابات حيث تتعقبهما مومياء، وتأتي المؤثرات البصرية لتحتل أفضل مرتبة في الفيلم.

وأضاف :"عندما تتوقف مشاهد الحركة، يصبح الفيلم خاويا ولا يأتي بجديد".

ووصف الناقد بيتر ترافيرز في مقال لموقع "رولينغ ستون" الفيلم بأنه "فشل كبير".

وقال أولوين غليبرمان لموقع "فارايتي" المعني بالأخبار الفنية إن الفيلم "مزدحم للغاية على نحو يفقده المتعة".

من جانبها أعطت ريبيكا هوكيس للفيلم خلال تعليقها لصحيفة "ذا تيليغراف" ثلاثة نجوم، لكنها انتقدت بعض الجوانب في الفيلم وكتبت :"ربما تكمن المشكلة الحقيقية في الشخصيات أنفسها".

وأضافت :"يعد السبب وراء استمرار عالم (مارفل) بشخصياته التي استغرقت سنوات أن جميع أبطالها لها طابع بشري. شخصيات كاملة نرغب في أن نقضي معها وقتا. لكن هنا تأتي الكتاب رتيبة".