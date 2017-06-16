بعدسات القراء: المعارض الترفيهية

فيرونيكا وايت: "كونينستاخ (أو يوم الملك) في هولندا هو اليوم الذي نحتفل فيه بعيد ميلاد الملك. تُقام الملاهي في أنحاء البلاد، من بينها معرض كيرميس الصيفي في وسط العاصمة أمستردام. التُقطت هذه الصور من أعلى للعبة أرجوحة مرتفعة في ميدان "دام". لقد أعجبت بشدة بالضوء الذهبي وقت الغروب وهو يضيء شعر شقيقتي، وأمامنا المقاعد ونحن ندور (في هذه اللعبة) فوق المدينة الرائعة."