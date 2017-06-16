بعدسات القراء: المعارض الترفيهية
بي بي سي تنشر أسبوعيا مجموعة من أبرز صور القراء حول أحد الموضوعات. وتتناول صور هذا الأسبوع موضوع "ساحات المعارض الترفيهية".
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JULIAN HOAD
جوليان هود: "ألم تصب بالدوار حتى الآن؟ التُقطت هذه الصورة بالقرب من البرلمان الويلزي في منطقة كارديف باي."
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JENNY DOWNING
جيني داوننغ: "حينما التقطت هذه الصورة، كان المعرض قد بدأ للتو بعد ليلة مليئة بالنشاط، لكن شبكات الحماية التي تغطي لعبة ركوب الحصان لم تكن قد أُزيلت بعد."
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DAN QUEE
دان كوي: "دان وايلاذ يستمتعان بركوب ساقية ملاهي في لندن. والتُقطت هذه الصورة قبل وقت قصير من إقدام دان على هز المقاعد بقوة أكثر مما ينبغي، فتوقف شعور ايلاذ بالمتعة."
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AFIQAH RIZAL
أفيقة ريزال: "قد تكون انجلترا هي أجمل مكان لإقامة المعارض. احتفظت "برايتون باير" بواجهتها التاريخية وهي تزرع الابتسامة على وجه الجميع. هذه التفاصيل الدقيقة لأكشاك المعارض هي التي تجعل هذا المكان ساحرا."
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VERONICA WHITE
فيرونيكا وايت: "كونينستاخ (أو يوم الملك) في هولندا هو اليوم الذي نحتفل فيه بعيد ميلاد الملك. تُقام الملاهي في أنحاء البلاد، من بينها معرض كيرميس الصيفي في وسط العاصمة أمستردام. التُقطت هذه الصور من أعلى للعبة أرجوحة مرتفعة في ميدان "دام". لقد أعجبت بشدة بالضوء الذهبي وقت الغروب وهو يضيء شعر شقيقتي، وأمامنا المقاعد ونحن ندور (في هذه اللعبة) فوق المدينة الرائعة."
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MATTHEW WARRINGTON
ماثيو وارينغتون: "معرض غريت دورسيت ستيم (للتراث الصناعي في انجلترا) بعد حلول الظلام. تُسجل هذه الصورة جانبا من أجواء هذه الأمسية الرائعة."
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JON PAULING
جون بولينغ: "بعد أن حصلت على عدسة جديدة بمناسبة رأس السنة الجديدة، اضطررت للانتظار أربعة أشهر حتى أعيد تنظيم المعرض المحلي. مسارات الضوء والألعاب الدائرية كانت واحدة من الصور التي اخترتها."
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ANNIE CHAN
آني تشان: "كل شيء يدور."
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CLAIRE LUNN
كلير لون: "مهرجان هايد بارك الصيفي في بريطانيا."
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PHILIPPA OLPHIN
فيليبا أولفين: "ابنتي وصديق لها وهما يركبان لعبة مروعة. كنت أقف في أمان على أرض جافة لذا، كانت الصورة التي التقطتها للحركة السريعة لهذه اللعبة غير واضحة."
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BETHANY ROSE
بيتاني روز: "قطار الملاهي بيغ ديبر في مدينة بلاكبول الترفيهية خلال إجازة نصف الفصل الدراسي."
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RON SINGH
وأخيرا صورة التقطها رون سينغ لمعرض "نوتنغهام غوس" الترفيهي. وسوف ننشر مجموعة من الصور الأسبوع المقبل تستعرض موضوع "الرياضات الصيفية"، وآخر موعد لتلقي صوركم هو 20 يونيو/حزيران على عنوان البريد الإلكتروني yourpics@bbc.co.uk.
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