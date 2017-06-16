بعدسات القراء: المعارض الترفيهية

  • 16 يونيو/ حزيران 2017

بي بي سي تنشر أسبوعيا مجموعة من أبرز صور القراء حول أحد الموضوعات. وتتناول صور هذا الأسبوع موضوع "ساحات المعارض الترفيهية".

  • ملاهي في ويلز JULIAN HOAD

    جوليان هود: "ألم تصب بالدوار حتى الآن؟ التُقطت هذه الصورة بالقرب من البرلمان الويلزي في منطقة كارديف باي."

  • لعبة ركوب الحصان JENNY DOWNING

    جيني داوننغ: "حينما التقطت هذه الصورة، كان المعرض قد بدأ للتو بعد ليلة مليئة بالنشاط، لكن شبكات الحماية التي تغطي لعبة ركوب الحصان لم تكن قد أُزيلت بعد."

  • رجل وامرأة في ساقية ملاهي DAN QUEE

    دان كوي: "دان وايلاذ يستمتعان بركوب ساقية ملاهي في لندن. والتُقطت هذه الصورة قبل وقت قصير من إقدام دان على هز المقاعد بقوة أكثر مما ينبغي، فتوقف شعور ايلاذ بالمتعة."

  • "برايتون باير" في انجلترا AFIQAH RIZAL

    أفيقة ريزال: "قد تكون انجلترا هي أجمل مكان لإقامة المعارض. احتفظت "برايتون باير" بواجهتها التاريخية وهي تزرع الابتسامة على وجه الجميع. هذه التفاصيل الدقيقة لأكشاك المعارض هي التي تجعل هذا المكان ساحرا."

  • لعبة أرجوحة مرتفعة في ميدان "دام" بهولندا VERONICA WHITE

    فيرونيكا وايت: "كونينستاخ (أو يوم الملك) في هولندا هو اليوم الذي نحتفل فيه بعيد ميلاد الملك. تُقام الملاهي في أنحاء البلاد، من بينها معرض كيرميس الصيفي في وسط العاصمة أمستردام. التُقطت هذه الصور من أعلى للعبة أرجوحة مرتفعة في ميدان "دام". لقد أعجبت بشدة بالضوء الذهبي وقت الغروب وهو يضيء شعر شقيقتي، وأمامنا المقاعد ونحن ندور (في هذه اللعبة) فوق المدينة الرائعة."

  • معرض غريت دورسيت ستيم (للتراث الصناعي في انجلترا) MATTHEW WARRINGTON

    ماثيو وارينغتون: "معرض غريت دورسيت ستيم (للتراث الصناعي في انجلترا) بعد حلول الظلام. تُسجل هذه الصورة جانبا من أجواء هذه الأمسية الرائعة."

  • مسارات الضوء والألعاب الدائرية في أحد الملاهي JON PAULING

    جون بولينغ: "بعد أن حصلت على عدسة جديدة بمناسبة رأس السنة الجديدة، اضطررت للانتظار أربعة أشهر حتى أعيد تنظيم المعرض المحلي. مسارات الضوء والألعاب الدائرية كانت واحدة من الصور التي اخترتها."

  • لعبة ملاهي دائرية ANNIE CHAN

    آني تشان: "كل شيء يدور."

  • مهرجان هايد بارك الصيفي في بريطانيا CLAIRE LUNN

    كلير لون: "مهرجان هايد بارك الصيفي في بريطانيا."

  • لعبة ملاهي مروعة PHILIPPA OLPHIN

    فيليبا أولفين: "ابنتي وصديق لها وهما يركبان لعبة مروعة. كنت أقف في أمان على أرض جافة لذا، كانت الصورة التي التقطتها للحركة السريعة لهذه اللعبة غير واضحة."

  • مدينة بلاكبول الترفيهية BETHANY ROSE

    بيتاني روز: "قطار الملاهي بيغ ديبر في مدينة بلاكبول الترفيهية خلال إجازة نصف الفصل الدراسي."

  • معرض "نوتنغهام غوس" الترفيهي RON SINGH

    وأخيرا صورة التقطها رون سينغ لمعرض "نوتنغهام غوس" الترفيهي. وسوف ننشر مجموعة من الصور الأسبوع المقبل تستعرض موضوع "الرياضات الصيفية"، وآخر موعد لتلقي صوركم هو 20 يونيو/حزيران على عنوان البريد الإلكتروني yourpics@bbc.co.uk.

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