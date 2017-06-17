الممثلة كاري فيشر توفيت "جراء انقطاع التنفس أثناء النوم وأسباب أخرى"

مصدر الصورة Reuters Image caption أشار تقرر الطب العدلي إلى مرض قلبي وتناول عقار مخدر كسبب للوفاة

كشفت دائرة الطب العدلي في لوس أنجليس عن أن وفاة نجمة فيلم "حرب النجوم" كاري فيشر كانت جراء انقطاع تنفسها اثناء النوم و "أسباب أخرى".

وأشارت شهادة الوفاة إلى أن الفنانة التي دخلت في عامها الستين في يناير/كانون الثاني، واشتهرت بدور الأميرة ليا في فيلم حرب النجوم، قد تعرضت إلى سكتة قلبية.

بيد أن بيان دائرة الطب العدلي في لوس أنجليس يقول إن السبب الدقيق لوفاتها غير معروف حتى الآن.

وتعد حالة انقطاع التنفس أثناء النوم حالة شائعة يتوقف فيها نفس الشخص وهو نائم لثوان معدودة أو دقائق.

وأشار تقرير الطب العدلي إلى انقطاع التنفس أثناء النوم كسبب للوفاة إلى جانب عوامل أخرى، من بينها مرض قلبي واستخدام عقار مخدر.

وقالت ابنة فيشر، في تصريحات نشرتها مجلة بيبول بعد صدور تقرير الطب العدلي، "كانت أمي تكافح ضد إدمان المخدرات والمرض العقلي طوال حياتها، وقد توفيت في النهاية بسبب ذلك".

واضافت "لقد ظلت طوال عملها عرضة للوصمات الاجتماعية الناجمة عن مثل هذه الأمراض".

لكن تقرير الطب العدلي يستبعد فرضية الانتحار ويقول إن سبب وفاتها سيسجل على أنه غير محددة.

مصدر الصورة Lucasfilm Image caption اشتهرت فيشر بدور الأميرة ليا في فيلم "حرب النجوم"

وكانت فيشر في جولة للترويج لكتابها "يوميات الأميرة" عندما شعرت بالمرض أثناء رحلة من لندن إلى لوس أنجليس في 23 ديسمبر/كانون الأول.

وقد كتبت أربع روايات وثلاث سير ذاتية، وكانت متزوجة بالموسيقار بول سايمون.

ولم تستعد فيشر وعيها حتى وفاتها في 27 ديسمبر/كانون الأول في مركز رونالد ريغان الطبي.

وقد توفيت والدتها، الممثلة دوبي رينولدز، أيضا في اليوم التالي لوفاتها.

وكانت كاري فيشر، وهي ابنة المغني إيدي فيشر والممثلة ديبي رينولدز، بدأت حياتها السينمائية بتمثيلها أمام الممثل وارن بيتي في فيلم شامبو 1975.

مصدر الصورة Getty Images Image caption اقترنت فيشر لفترة قصيرة بالموسيقار بول سايمون

وظهرت في أفلام أخرى من أمثال: "بلوز بروذرز" "عندما التقى هاري بسالي" و "هانا وأخواتها"، فضلا عن أدائها الصوتي في المسلسل الكارتوني الشهير "فاميلي غاي".

بيد أن شهرتها ارتبطت بدور الأميرة ليا في ثلاثية حرب النجوم الأصلية، وستظهر في الفيلم الأخير من سلسلة حرب النجوم ، "الجيدي الأخير" الذي سيعرض في الصالات في ديسمبر/كانون الأول المقبل.