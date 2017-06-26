بالصور: عندما غزت هوليوود مهرجان غلاستنبوري

  • 26 يونيو/ حزيران 2017

نجوم هوليود الكبار، بنيهم براد بيت، وكيتا هارينغتون، وآخرون يغزون مهرجان غلاستونبوري للموسيقى في بريطانيا هذا العام

  • مهرجان Instagram

    في مهرجان غلاستنبوري هذا العام، خطف الممثلون الأضواء من الموسيقيين. ومن بين نجوم هوليود الذين شهودوا في المهرجان، روبي مارغوت، التي نشرت صورا لها مع نجوم آخرين

  • مهرجان PA

    كان ظهور، برادلي كوبر، مفاجئا في مهرجان غلاستونبوري، إذ سجل هناك إحدى لقطات فيلمه الجديد.

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    عرض الممثل، جوني ديب، الخميس فيلمه الجديد "الانحلال" في مهرجان غلستنبوري. وأثار الممثل، الذي لا يحب، دونالد ترامب، كثيرا، جدلا عندما سأل الجمهور: "متى كانت آخر مرة اغتال فيها ممثل رئيسا"؟ ثم اعتذر لاحقا عن مزحته.

  • مهرجان Getty Images

    حضر ممثلو فيلم "لعبة العروش" بكثرة في المهرجان، من بينهم كيت هارينغتون، الذي شوهد وصديقته، وكذلك..

  • مهرجان Getty Images

    .. ريتشارد مادن، الذي يؤدي دور، روب ستارك، في الفيلم الشهير.

  • مهرجان Instagram

    هذا الموسيقي المحظوظ نجح في أخذ صورة، مع براد بيت، الذي حجبت أشعة الشمس وجهه، على اليمين، وخلفهما الممثل برادلي كوبر.

  • مهرجان Twitter / @PiltonPalais

    المصور الذي أخذ صورة للممثل، براد بيت، وتيلدا سوينتون، أثناء عرض فيلمهما أوكجا، كان أنجح في ضبط الإضاءة.

  • مهرجان Getty Images

    لم يقتصر الحضور في مهرجان غلاستنبوري على الممثلين، بل حضور نجوم من عالم الموسيقى والرياضة وحتى السياسة. الصورة لبروكلين بيكام مع والده، لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكام.

  • مهرجان Instagram

    المصممة، ستيلا ماكارتني، حضرت أيضا مهرجان غلاستنبوري هذا العام.

  • مهرجان Instagram

    كانت عارضة الأزياء والناشطة في حقوق النساء، أدوا أبوا، حديث الناس هذا العام، في مهرجان غلاستنبوري، بسبب تغيير أسلوب لباسها خلال أيام المهرجان.

  • مهرجان Getty Images

    تذوق الوزير العمالي السابق ايد بولز أجواء المهرجان، وشوهد في طوابير الحمامات، وقال لصحيفة الغارديان إنه حضوره المهرجان هذا العام تجربة متميزة.