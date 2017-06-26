بالصور: عندما غزت هوليوود مهرجان غلاستنبوري

في مهرجان غلاستنبوري هذا العام، خطف الممثلون الأضواء من الموسيقيين. ومن بين نجوم هوليود الذين شهودوا في المهرجان، روبي مارغوت، التي نشرت صورا لها مع نجوم آخرين