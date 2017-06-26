بالصور: عندما غزت هوليوود مهرجان غلاستنبوري
نجوم هوليود الكبار، بنيهم براد بيت، وكيتا هارينغتون، وآخرون يغزون مهرجان غلاستونبوري للموسيقى في بريطانيا هذا العام
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في مهرجان غلاستنبوري هذا العام، خطف الممثلون الأضواء من الموسيقيين. ومن بين نجوم هوليود الذين شهودوا في المهرجان، روبي مارغوت، التي نشرت صورا لها مع نجوم آخرين
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PA
كان ظهور، برادلي كوبر، مفاجئا في مهرجان غلاستونبوري، إذ سجل هناك إحدى لقطات فيلمه الجديد.
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عرض الممثل، جوني ديب، الخميس فيلمه الجديد "الانحلال" في مهرجان غلستنبوري. وأثار الممثل، الذي لا يحب، دونالد ترامب، كثيرا، جدلا عندما سأل الجمهور: "متى كانت آخر مرة اغتال فيها ممثل رئيسا"؟ ثم اعتذر لاحقا عن مزحته.
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Getty Images
حضر ممثلو فيلم "لعبة العروش" بكثرة في المهرجان، من بينهم كيت هارينغتون، الذي شوهد وصديقته، وكذلك..
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Getty Images
.. ريتشارد مادن، الذي يؤدي دور، روب ستارك، في الفيلم الشهير.
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هذا الموسيقي المحظوظ نجح في أخذ صورة، مع براد بيت، الذي حجبت أشعة الشمس وجهه، على اليمين، وخلفهما الممثل برادلي كوبر.
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Twitter / @PiltonPalais
المصور الذي أخذ صورة للممثل، براد بيت، وتيلدا سوينتون، أثناء عرض فيلمهما أوكجا، كان أنجح في ضبط الإضاءة.
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Getty Images
لم يقتصر الحضور في مهرجان غلاستنبوري على الممثلين، بل حضور نجوم من عالم الموسيقى والرياضة وحتى السياسة. الصورة لبروكلين بيكام مع والده، لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكام.
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المصممة، ستيلا ماكارتني، حضرت أيضا مهرجان غلاستنبوري هذا العام.
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كانت عارضة الأزياء والناشطة في حقوق النساء، أدوا أبوا، حديث الناس هذا العام، في مهرجان غلاستنبوري، بسبب تغيير أسلوب لباسها خلال أيام المهرجان.
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Getty Images
تذوق الوزير العمالي السابق ايد بولز أجواء المهرجان، وشوهد في طوابير الحمامات، وقال لصحيفة الغارديان إنه حضوره المهرجان هذا العام تجربة متميزة.
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