بالصور: "المدينة المقدسة" في الأرجنتين

  • 28 يونيو/ حزيران 2017

في وسط العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، يقع متنزه تييرا سانتا (الأراضي المقدسة)، الذي يزعم أنه أول مدينة ترفيهية دينية في العالم.

  • طفل يلتقط صورة لرجل وامرأة أمام نموذج لجنود ERICA CANEPA

    يحاول متنزه تييرا سانتا محاكاة شوارع القدس خلال زمن المسيح.

  • امرأة في زي راهبة ERICA CANEPA

    ويتجول الزوار في الشوارع الضيقة التي تمتلئ بأشجار النخيل البلاستيكية، والتماثيل، والممثلين بهدف تجسيد المشاهد الهامة في حياة المسيح.

  • امرأة في زي راهبة تنظف تماثيل ERICA CANEPA

    تضم الحديقة مزيجا فريدا من القدسية الدينية والترفيه.

  • عدد كبير من الناس يجلسون على مصاطب ERICA CANEPA

    المتنزه يشهد إقبالا كبيرا، إذ تقف طوابير طويلة من العائلات والسياح والشباب عند المدخل.

  • رجلان يلتقطان صورة ERICA CANEPA

    ويأتي معظم الزوار من جميع أنحاء الأرجنتين، لكن هناك أجانب أيضا.

  • تمثال آلي للمسيح ERICA CANEPA

    وعامل الجذب الرئيسي في المتنزه هو تمثال آلي للمسيح، يصل ارتفاعه إلى 18 مترا، يرتفع مرة واحدة كل ساعة فوق نسخة من الجبس لقمة جبل الجلجثة.

  • تمثال آلي للمسيح ERICA CANEPA

    ويرافق هذا الحدث جوقة بصوت عال لمقطوعة "المسيح" للمؤلف الموسيقي الإنجليزي هاندل. وعندما يكتمل صعود التمثال العملاق للمسيح فوق المنصة، يدور ويغلق عينيه ويلف راحة يديه، وهو ما يثير مشاعر الزوار الذين يشاهدون التمثال من أسفل القمة الجبلية.

  • أحد العاملين ERICA CANEPA

    يرتدي موظفو الحديقة زيا مستوحى من العصر الذي عاش فيه المسيح.

  • امرأة تنظر إلى أحد التماثيل الذي يجسد الحراس الرومان القدماء ERICA CANEPA

    ويمكن للزوار التقاط صور بجانب حراس الأمن، الذين يرتديون ملابس مثل الرومان القدماء.

  • مقهى فيه تمثال للمسيح ERICA CANEPA

    كما يمكن للزوار شراء كعك بالفواكه من مقهى مُقام على طراز المقاهي في الشرق الأوسط.

  • الزوار في متجر الهدايا الخاص بالحديقة ERICA CANEPA

    وتعد الحديقة مقصدا يحج إليه بعض الزوار.

  • صورة من أعلى للمدينة ERICA CANEPA

    الشيء الوحيد الذي يذكر الزوار بالحياة الحديثة يأتي من أعلى، إذ تقع الحديقة بجوار مطار جورجي نوبري، وتمر طائرة من فوق أشجار النخيل البلاستيكية كل بضع دقائق.

المزيد حول هذه القصة