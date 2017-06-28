بالصور: "المدينة المقدسة" في الأرجنتين
في وسط العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، يقع متنزه تييرا سانتا (الأراضي المقدسة)، الذي يزعم أنه أول مدينة ترفيهية دينية في العالم.
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ERICA CANEPA
يحاول متنزه تييرا سانتا محاكاة شوارع القدس خلال زمن المسيح.
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ERICA CANEPA
ويتجول الزوار في الشوارع الضيقة التي تمتلئ بأشجار النخيل البلاستيكية، والتماثيل، والممثلين بهدف تجسيد المشاهد الهامة في حياة المسيح.
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ERICA CANEPA
تضم الحديقة مزيجا فريدا من القدسية الدينية والترفيه.
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ERICA CANEPA
المتنزه يشهد إقبالا كبيرا، إذ تقف طوابير طويلة من العائلات والسياح والشباب عند المدخل.
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ERICA CANEPA
ويأتي معظم الزوار من جميع أنحاء الأرجنتين، لكن هناك أجانب أيضا.
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ERICA CANEPA
وعامل الجذب الرئيسي في المتنزه هو تمثال آلي للمسيح، يصل ارتفاعه إلى 18 مترا، يرتفع مرة واحدة كل ساعة فوق نسخة من الجبس لقمة جبل الجلجثة.
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ERICA CANEPA
ويرافق هذا الحدث جوقة بصوت عال لمقطوعة "المسيح" للمؤلف الموسيقي الإنجليزي هاندل. وعندما يكتمل صعود التمثال العملاق للمسيح فوق المنصة، يدور ويغلق عينيه ويلف راحة يديه، وهو ما يثير مشاعر الزوار الذين يشاهدون التمثال من أسفل القمة الجبلية.
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ERICA CANEPA
يرتدي موظفو الحديقة زيا مستوحى من العصر الذي عاش فيه المسيح.
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ERICA CANEPA
ويمكن للزوار التقاط صور بجانب حراس الأمن، الذين يرتديون ملابس مثل الرومان القدماء.
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ERICA CANEPA
كما يمكن للزوار شراء كعك بالفواكه من مقهى مُقام على طراز المقاهي في الشرق الأوسط.
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ERICA CANEPA
وتعد الحديقة مقصدا يحج إليه بعض الزوار.
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ERICA CANEPA
الشيء الوحيد الذي يذكر الزوار بالحياة الحديثة يأتي من أعلى، إذ تقع الحديقة بجوار مطار جورجي نوبري، وتمر طائرة من فوق أشجار النخيل البلاستيكية كل بضع دقائق.
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