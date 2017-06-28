بالصور: "المدينة المقدسة" في الأرجنتين

ويرافق هذا الحدث جوقة بصوت عال لمقطوعة "المسيح" للمؤلف الموسيقي الإنجليزي هاندل. وعندما يكتمل صعود التمثال العملاق للمسيح فوق المنصة، يدور ويغلق عينيه ويلف راحة يديه، وهو ما يثير مشاعر الزوار الذين يشاهدون التمثال من أسفل القمة الجبلية.