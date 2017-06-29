فنانون ينعون الممثل السويدي الراحل مايكل نيكفيست

مصدر الصورة EPA Image caption قالت أسرة مايكل نيكفيست إنه ترك "فراغا كبيرا برحيله"

أعلنت أسرة الممثل السويدي مايكل نيكفيست، المعروف بدوره في فيلم "الفتاة ذات وشم التنين"، وفاته عن عمر ناهز 56 عاما.

وكان نيكفيست قد لعب دور الصحفي ميكائيل بلومكفيست في ثلاثية الفيلم المقتبس عن قصة للكاتب ستيغ لارسون.

وتوفي الممثل السويدي بعد صراع مع مرض سرطان الرئة استمر لمدة عام، بحسب بيان أصدرته أسرته.

وأضافت الأسرة أن حب نيكفيست للفنون "أحسه كل من استمتع بالعمل معه".

وقالت الأسرة "بهجة مايكل وشغفه كانا ينتقلان لكل من عرفوه وأحبوه. ولا ينكر أحد جاذبيته".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أسرته قالت إن نيكفيست ترك "فراغا كبيرا برحيله".

وأعلن ممثل عن الأسرة نبأ وفاته "ببالغ الحزن"، وقال إن "واحدا من أكثر الممثلين احتراما ونجاحا في السويد توفي بهدوء وسط أسرته".

وقال الممثل الاسكتلندي جيرارد بتلر، الذي عمل مع نيكفيست في فيلم الإثارة "القناص القاتل" الذي لم يعرض بعد، إن نيكفيست كان "متميزا" بين كل من عمل معهم.

مصدر الصورة Rex Features Image caption شاركت الممثلة نومي ريباس الممثل مايكل نيكفيست في فيلم "الفتاة ذات وشم التنين"

وفي منشور تأبين مؤثرة نشرها بموقع إنستغرام، وصف نيكفيست بأنه "موهبة رائعة، تمتع بصفات طفولية، وتحلى بالتواضع والود".

وقال "يحزنني جدا أننا لن نجلس معا لمشاهدة هذا الفيلم"، مشيدا بصفات "العزة والكرامة والمرح" التي كان يتحلى بها نيكفيست.

كما نعاه الممثل دومينيك موناغان، المعروف بدوره في فيلم "مملكة الخواتم"، والذي شارك نيكفيست في المسلسل التلفزيوني "100 كود"، المعروف أيضا باسم "قانون المئة".

وكتب في منشور بموقع إنستغرام "كان رجلا لطيفا بابتسامة جذابة، كان أبا عظيما وممثلا رائعا".

ولد نيكفيست في ستوكهولم عام 1960، وبدأ تدريباته في أكاديمية "مالمو" المسرحية في السويد.

اشتهر بدوره في فيلم "وشم التنين" عام 2009 مع الممثلة نومي ريباس، التي جسدت دور ليزبيث سلاندر، مخترقة أجهزة الكمبيوتر.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ولد نيكفيست في ستوكهولم وكتب في مذكراته عن فترة طفولته بالتبني

وكان الممثل دانيال كريغ قد جسد نفس الدور، ميكائيل بلومكفيست، في النسخة الأمريكية من الفيلم.

وظهر نيكفيست بعدها في عدد من أفلام هوليوود الناجحة، وشارك توم كروز في فيلم "مهمة صعبة: بروتوكول الشبح"، ولعب دور البطولة مع الممثل كيانو ريفز في فيلم "جون ويك".

وجسد نيكفيست دور البطولة في فيلم "كولونيا" عام 2015 أمام دانيال برول وإيما واتسون.

وكتب مذكرات بعنوان "بعد الحلم مباشرة"، نشرت عام 2010، يحكي فيها ذكريات الطفولة الأولى بعد تبنيه وكيف توصل إلى والديه بعد ذلك.

تزوج نيكفيست من كاترينا إيرنروث، وأنجب طفليه إيلين وآرثر.