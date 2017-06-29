صفقة استحواذ روبرت ميردوخ على سكاي "قد تحال" إلى لجنة المنافسة للتحقيق

مصدر الصورة Getty Images Image caption يخشى كثيرون من أن إتمام الصفقة سيجعل من روبرت ميردوخ مهيمنا على ساحة الإعلام في بريطانيا.

قالت وزيرة الثقافة البريطانية إنها "تفكر" في إحالة صفقة استحواذ مؤسسة "نيوز كورب" التى يمتلكها الملياردير روبرت ميردوخ على شركة سكاي الإعلامية البريطانية إلى لجنة المنافسة.

ويعد قرار كارين برادلي ضربة لآمال امبراطور الإعلام في تمرير الصفقة التي تقدر بنحو11.7 مليار جنيه استرليني دون مزيد من التدقيق.

وقالت برادلي أمام مجلس العموم إن الاندماج سيزيد من قدرة عائلة ميردوخ على التأثير على أجندة الأخبار و على العملية السياسية في المملكة المتحدة.

وأضافت "لذلك فهناك أسباب واضحة لإحالة الصفقة إلى هيئة المنافسة والأسواق".

واستخدمت وزيرة الثقافة عبارة "تفكر فى القيام بذلك" لإن تلك هي العبارة القانونية التى يتطلبها التشريع في تلك الحالات.

ويحق للأطراف المعنية تقديم المزيد من البيانات بشأن الصفقة حتى الجمعة الموافق 14 من يوليو/تموز المقرر أن تصدر فيه برادلي قرارها في هذا الشأن.

وتمتلك نيوز كورب نسبة 39% من أسهم بي سكاي بي، ولكن "نيوز كورب" أعلنت رغبتها في شراء النسبة الباقية من الشركة.

وكانت الصفقة نفسها طرحت من قبل لكن فضيحة التنصت في بريطانيا، التي تورطت بها صحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" التي يملكها قطب الإعلام، دفعت "نيوز كورب" إلى التخلي عنها.

ويخشى كثيرون من أن إتمام الصفقة سيزيد من هيمنة ميردوخ على ساحة الإعلام في بريطانيا.