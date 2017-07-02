الحوار بعيون القراء
في كل أسبوع، نختار محموعة من صور القراء تدور حول موضوع واحد حددناه معكم مسبقا منذ الأسبوع السابق، وموضوع مجموعتنا هذا الأسبوع هو "الحوار".
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REKHA MOHAKAR
هذه الصورة التقطها ريكها موهاكار التي قالت: "كانت هذه المجموعة منهمكة في حوار بينما التقطت الصورة لهم أثناء تجولي في مارين درايف في مومباي",
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LYNDSEY GREEN
قالت ليندسي غرين التي التقطت هذه الصورة: "ابنتاي في غاوليز غايت على ضفاف بحيرة لوك ناي في أيرلندا الشمالية بينما كانتا منهمكتان في حوار أثناء مشاهدة غروب الشمس".
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AFP
التقطت جوديث هامري هذه الصورة لامرأتين تتبادلان كلمات الحب في مسيرة للمثليين في باريس.
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SUNIL PAREEK
التقط سونيل باريك هذه الصورة لأحد القردة في حوار تجريه الحيوانات مع البشر في محاولة للحصول على ما تريده.
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MANJU KUMARI
مانجو كوماري التقط هذه الصورة وتساءل عما يدور بين هذين الطائرين "هل يتبادلان حديثا عاطفيا"؟
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JACK APPLETON
جاك أبيلتون التقط هذه الصورة لبعض الأشخاص الذين يتبادلون الحوار في أحد تجمعات الصيف أثناء تناول الجعة.
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PHIL COUVRETTE
فيل كوفيرت التقط هذه الصورة لمجموعة من الذئاب وعلق عليها قائلا: "تستعصي هذه الصورة على الترجمة، لكن يمكننا أن نفسر ما نراه على أنه مناقشة حادة بين هذه المجموعة من الذائب في متنزه كيبيك في كندا".
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PAM MACKAY
بام مكاي التقط صورة في يونيو/ حزيران الماضي لمجموعة من الراهبات في حديقة أورانج غاردن في روما، وكانت الراهبات يتبادلن الحديث ويبدو عليهن أنهن مستمتعات بالصحبة.
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RON HAVIV
وأخيرا صورة التقطها رون هافيف لاثنين من طيور النورس وكأنهما يتجاذبان أطراف الحديث. وسوف ننشر مجموعة من الصور الأسبوع المقبل تستعرض موضوع "الشواطيء"، وآخر موعد لتلقي صوركم هو 4 يوليو/ تموز على عنوان البريد الإلكتروني yourpics@bbc.co.uk. يمكنكم الإطلاع على المزيد من التفاصيل والشروط على الرابط الخاص بـ "نحن نحدد الموضوع، وأنتم تلتقطون الصور" أسفل الصفحة.
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