الحوار بعيون القراء

  • 2 يوليو/ تموز 2017

في كل أسبوع، نختار محموعة من صور القراء تدور حول موضوع واحد حددناه معكم مسبقا منذ الأسبوع السابق، وموضوع مجموعتنا هذا الأسبوع هو "الحوار".

  • الهند REKHA MOHAKAR

    هذه الصورة التقطها ريكها موهاكار التي قالت: "كانت هذه المجموعة منهمكة في حوار بينما التقطت الصورة لهم أثناء تجولي في مارين درايف في مومباي",

  • طفلتان LYNDSEY GREEN

    قالت ليندسي غرين التي التقطت هذه الصورة: "ابنتاي في غاوليز غايت على ضفاف بحيرة لوك ناي في أيرلندا الشمالية بينما كانتا منهمكتان في حوار أثناء مشاهدة غروب الشمس".

  • سيدتان AFP

    التقطت جوديث هامري هذه الصورة لامرأتين تتبادلان كلمات الحب في مسيرة للمثليين في باريس.

  • إنسان وقرد SUNIL PAREEK

    التقط سونيل باريك هذه الصورة لأحد القردة في حوار تجريه الحيوانات مع البشر في محاولة للحصول على ما تريده.

  • طيور الحب MANJU KUMARI

    مانجو كوماري التقط هذه الصورة وتساءل عما يدور بين هذين الطائرين "هل يتبادلان حديثا عاطفيا"؟

  • حوار في الهواء الطلق JACK APPLETON

    جاك أبيلتون التقط هذه الصورة لبعض الأشخاص الذين يتبادلون الحوار في أحد تجمعات الصيف أثناء تناول الجعة.

  • ذئاب PHIL COUVRETTE

    فيل كوفيرت التقط هذه الصورة لمجموعة من الذئاب وعلق عليها قائلا: "تستعصي هذه الصورة على الترجمة، لكن يمكننا أن نفسر ما نراه على أنه مناقشة حادة بين هذه المجموعة من الذائب في متنزه كيبيك في كندا".

  • راهبات PAM MACKAY

    بام مكاي التقط صورة في يونيو/ حزيران الماضي لمجموعة من الراهبات في حديقة أورانج غاردن في روما، وكانت الراهبات يتبادلن الحديث ويبدو عليهن أنهن مستمتعات بالصحبة.

  • طيور النورس RON HAVIV

    وأخيرا صورة التقطها رون هافيف لاثنين من طيور النورس وكأنهما يتجاذبان أطراف الحديث. وسوف ننشر مجموعة من الصور الأسبوع المقبل تستعرض موضوع "الشواطيء"، وآخر موعد لتلقي صوركم هو 4 يوليو/ تموز على عنوان البريد الإلكتروني yourpics@bbc.co.uk. يمكنكم الإطلاع على المزيد من التفاصيل والشروط على الرابط الخاص بـ "نحن نحدد الموضوع، وأنتم تلتقطون الصور" أسفل الصفحة.

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