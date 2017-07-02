الحوار بعيون القراء

فيل كوفيرت التقط هذه الصورة لمجموعة من الذئاب وعلق عليها قائلا: "تستعصي هذه الصورة على الترجمة، لكن يمكننا أن نفسر ما نراه على أنه مناقشة حادة بين هذه المجموعة من الذائب في متنزه كيبيك في كندا".