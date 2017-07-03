وقف كاتب سعودي استخدم صفات إلهية للإشادة بالملك

مصدر الصورة Reuters Image caption أعرب الملك السعودي عن اندهاشه من المقال

أوقف الكاتب السعودي رمضان العنزي عن العمل بعد مبالغته في الإشادة بالملك سلمان بن عبد العزيز في مقال.

واستخدم العنزي في المقال الذي نُشر بصحيفة "الجزيرة" السعودية صفات مرتبطة بالذات الإلهية.

وبالرغم من أن الإشادة بالملك أمر معتاد في السعودية، إلا أن التشبيه بالذات الإلهية يثير الحفيظة في السعودية، بحسب مراقبين.

ووصف العنزي في المقال الذي نُشر يوم الجمعة الملك سلمان بأنه "حليم" و"شديد العقاب".

وأعرب الملك سلمان عن دهشته إزاء المقال، وأصدر تعليمات بوقف العنزي عن العمل، بحسب وسائل إعلام سعودية.

ونشرت الصحيفة بالفعل اعتذاراً عن مقال العنزي.

وجاء في اعتذار الصحيفة أن "العبارات والمديح الذي أطراه الكاتب في شخصية خادم الحرمين الشريفين بالتأكيد لم ولن يقبل، رغم ما حباه الله به - حفظه الله - من شرف خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والوطن والشعب".

وأفادت وسائل إعلام سعودية بصدور إجراءات ضد الصحيفة أيضاً.