بالصور: 18 عاما من زواج ديفيد وفيكتوريا بيكهام

  • 4 يوليو/ تموز 2017

بي بي سي تلقي نظرة عبر الصور على واحدة من أشهر زيجات المشاهير، وذلك بمناسبة مرور 18 عاما على زواج لاعب كرة القدم البريطاني السابق ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا.

  • ديفيد وفيكتوريا بيكهام PA

    يحتفل ديفيد وفيكتوريا بيكهام الثلاثاء بعيد زواجهما الثامن عشر.

  • ديفيد وفيكتوريا بيكهام PA

    التقى الزوجان أول مرة في مباراة خيرية لكرة القدم عام 1997، وأعلنا عن خطبتهما في يوليو/تموز من عام 1998.

  • ديفيد وفيكتوريا بيكهام PA

    كانت فيكتوريا آنذاك ضمن فرقة "سبايس غيرلز" الغنائية، حينما بدأت مواعدة ديفيد. وكان ديفيد يذهب إلى أغلب حفلات فيكتوريا الغنائية، بينما كانت تحضر هي أغلب مبارياته لكرة القدم.

  • ديفيد وفيكتوريا بيكهام PA

    أصبح الزوجان سريعا من أبرز الأزواج في عالم المشاهير حضورا للمناسبات والأحداث الترفيهية، مثل عرض أزياء المصمم أنطونيو بيراردي خلال أسبوع الموضة في لندن عام 1998.

  • ديفيد وفيكتوريا بيكهام PA

    أطلقت وسائل الإعلام سريعا لقب "بوش وبيكس" على الاثنين، وتزوجا في الرابع من يوليو/تموز عام 1999.

  • ديفيد وفيكتوريا بيكهام وابنهما بروكلين Victoria Beckham/Instagram

    وأقيم حفل زفافهما الباذخ في قلعة تاريخية في العاصمة الأيرلندية دبلن، وأطلقت حمامات السلام البيضاء خلال الحفل.

  • ديفيد وفيكتوريا بيكهام وابنهما بروكلين PA

    ولد بروكلين، الطفل الأول من بين أربعة أبناء للزوجين، في مارس/آذار عام 1999، وتفككت فرقة سبايس غيلز في العام التالي، وشرعت فيكتوريا في شق طريقها المهني بمفردها، لكنها حققت نجاحا محدودا.

  • ديفيد وفيكتوريا بيكهام BBC

    واستمر نجاح علاقة ديفيد وفيكتوريا، وظهرا مرار في البرامج الحوارية، إذ استضافهم المذيع الشهير مايكل باركينسون (في هذه الصورة)، وكذلك ألي جي لصالح منظمة كوميك ريليف.

  • ديفيد وفيكتوريا بيكهام David Beckham/Instagram

    لفت الزوجان الأنظار كثيرا بسبب اختياراتهم لملابسهما، مثلما حدث حينما اختار ديفيد زي السارونغ، الذي يُلبس في جنوب وجنوب شرقي آسيا. كذلك حينما قررا أن يلبسا سترات متطابقة من الجلد، والتي أشار إليها ديفيد في إحدى منشوراته على انستغرام وقال "هل حقا فعلنا ذلك!"

  • ديفيد وفيكتوريا بيكهام PA

    حصل ديفيد بيكهام على وسام الإمبراطورية البريطانية من درجة ضابط ،في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2003. وخلال نفس العام، انتقل مع عائلته إلى أسبانيا، حيث انتقل من صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الأسباني.

  • ديفيد وفيكتوريا بيكهام BBC

    أنجب الزوجان ولدين بعد طفلهما الأول بروكلين، وهما روميو (الثاني على يسار الصورة)، الذي ولد في عام 2002، وكروز (أقصى يسار الصورة) وولد عام 2005. وفي الصورة يظهر الزوجان وأبناؤهم خلال حفل بي بي سي لاختيار شخصية العام الرياضية عام 2010.

  • ديفيد وفيكتوريا بيكهام وأبناؤهم الثلاثة PA

    شوهد الزوجان برفقة أبنائهم الثلاثة، بروكلين وروميو وكروز، وهم يحضرون حفل أغنية فيفا فورإيفر Viva Forever لفرقة سبايس غيلرز عام 2012.

  • هاربر سيفين Brooklyn Beckham

    كما أنجب الزوجان ابنتهم هاربر سيفين عام 2011، وهذه صورة حديثة لها التقطها أخوها بروكلين، ضمن أول ألبوم للتصو ير له بعنوان "مشاهداتي".

  • ديفيد وفيكتوريا بيكهام Getty Images

    واعتزل بيكهام لعب كرة القدم، بعد أن لعب لصالح فريق لوس أنجليس غالاكسي في ولاية كاليفورينا الأمريكية، وعاد مع عائلته إلى بريطانيا عام 2014.

  • ديفيد وفيكتوريا بيكهام Getty Images

    حققت فيكتوريا نجاحا في مجال صناعة الموضة، وأطلقت علامة تجارية خاصة بها، وحصلت على وسام الإمبراطورية البريطانية من درجة ضابط، ضمن قائمة الشرف البريطانية لعام 20017، نظير ما قدمته من خدمات لصناعة الموضة.

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