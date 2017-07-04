بالصور: 18 عاما من زواج ديفيد وفيكتوريا بيكهام
بي بي سي تلقي نظرة عبر الصور على واحدة من أشهر زيجات المشاهير، وذلك بمناسبة مرور 18 عاما على زواج لاعب كرة القدم البريطاني السابق ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا.
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يحتفل ديفيد وفيكتوريا بيكهام الثلاثاء بعيد زواجهما الثامن عشر.
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التقى الزوجان أول مرة في مباراة خيرية لكرة القدم عام 1997، وأعلنا عن خطبتهما في يوليو/تموز من عام 1998.
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كانت فيكتوريا آنذاك ضمن فرقة "سبايس غيرلز" الغنائية، حينما بدأت مواعدة ديفيد. وكان ديفيد يذهب إلى أغلب حفلات فيكتوريا الغنائية، بينما كانت تحضر هي أغلب مبارياته لكرة القدم.
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أصبح الزوجان سريعا من أبرز الأزواج في عالم المشاهير حضورا للمناسبات والأحداث الترفيهية، مثل عرض أزياء المصمم أنطونيو بيراردي خلال أسبوع الموضة في لندن عام 1998.
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أطلقت وسائل الإعلام سريعا لقب "بوش وبيكس" على الاثنين، وتزوجا في الرابع من يوليو/تموز عام 1999.
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Victoria Beckham/Instagram
وأقيم حفل زفافهما الباذخ في قلعة تاريخية في العاصمة الأيرلندية دبلن، وأطلقت حمامات السلام البيضاء خلال الحفل.
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ولد بروكلين، الطفل الأول من بين أربعة أبناء للزوجين، في مارس/آذار عام 1999، وتفككت فرقة سبايس غيلز في العام التالي، وشرعت فيكتوريا في شق طريقها المهني بمفردها، لكنها حققت نجاحا محدودا.
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BBC
واستمر نجاح علاقة ديفيد وفيكتوريا، وظهرا مرار في البرامج الحوارية، إذ استضافهم المذيع الشهير مايكل باركينسون (في هذه الصورة)، وكذلك ألي جي لصالح منظمة كوميك ريليف.
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David Beckham/Instagram
لفت الزوجان الأنظار كثيرا بسبب اختياراتهم لملابسهما، مثلما حدث حينما اختار ديفيد زي السارونغ، الذي يُلبس في جنوب وجنوب شرقي آسيا. كذلك حينما قررا أن يلبسا سترات متطابقة من الجلد، والتي أشار إليها ديفيد في إحدى منشوراته على انستغرام وقال "هل حقا فعلنا ذلك!"
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حصل ديفيد بيكهام على وسام الإمبراطورية البريطانية من درجة ضابط ،في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2003. وخلال نفس العام، انتقل مع عائلته إلى أسبانيا، حيث انتقل من صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الأسباني.
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BBC
أنجب الزوجان ولدين بعد طفلهما الأول بروكلين، وهما روميو (الثاني على يسار الصورة)، الذي ولد في عام 2002، وكروز (أقصى يسار الصورة) وولد عام 2005. وفي الصورة يظهر الزوجان وأبناؤهم خلال حفل بي بي سي لاختيار شخصية العام الرياضية عام 2010.
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شوهد الزوجان برفقة أبنائهم الثلاثة، بروكلين وروميو وكروز، وهم يحضرون حفل أغنية فيفا فورإيفر Viva Forever لفرقة سبايس غيلرز عام 2012.
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Brooklyn Beckham
كما أنجب الزوجان ابنتهم هاربر سيفين عام 2011، وهذه صورة حديثة لها التقطها أخوها بروكلين، ضمن أول ألبوم للتصو ير له بعنوان "مشاهداتي".
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Getty Images
واعتزل بيكهام لعب كرة القدم، بعد أن لعب لصالح فريق لوس أنجليس غالاكسي في ولاية كاليفورينا الأمريكية، وعاد مع عائلته إلى بريطانيا عام 2014.
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Getty Images
حققت فيكتوريا نجاحا في مجال صناعة الموضة، وأطلقت علامة تجارية خاصة بها، وحصلت على وسام الإمبراطورية البريطانية من درجة ضابط، ضمن قائمة الشرف البريطانية لعام 20017، نظير ما قدمته من خدمات لصناعة الموضة.
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