بالصور: 18 عاما من زواج ديفيد وفيكتوريا بيكهام

ولد بروكلين، الطفل الأول من بين أربعة أبناء للزوجين، في مارس/آذار عام 1999، وتفككت فرقة سبايس غيلز في العام التالي، وشرعت فيكتوريا في شق طريقها المهني بمفردها، لكنها حققت نجاحا محدودا.