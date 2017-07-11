جزيرة يابانية "للرجال فقط" تدخل قائمة اليونسكو للتراث العالمي

مصدر الصورة EPA Image caption تستقبل الجزيرة عددا من الزائرين في يوم واحد فقط كل عام محدد بمائتي زائر كحد أقصى

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" إدراج جزيرة أوكينوشيما اليابانية، التي تعد واحدة من المواقع الدينية القديمة المحظور على النساء دخولها، ضمن قائمة مواقع التراث العالمي.

وتضم الجزيرة معبد أوكيتسو الذي بني في القرن السابع عشر الميلادي بهدف إقامة الصلاة طلبا لسلامة البحارة.

وكان لزاما على الرجال، قبل أن تطأ أقدامهم أرض الجزيرة، خلع ملابسهم وممارسة شعائر التطهير.

ولا يجب عليهم أيضا أخذ أي شئ معهم أثناء مغادرتهم الجزيرة، فضلا عن عدم كشف تفاصيل زيارتهم لأحد.

وكانت جزيرة أوكينوشيما، قبل فترة طويلة من بناء المعبد، مقصدا لممارسة شعائر دينية مثل الصلاة من أجل السفن التي تبحر في المحيط والروابط التجارية مع الشعبين الكوري والصيني، حسبما ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية.

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مصدر الصورة AFP Image caption معبد أوكيتسو بني في القرن السابع عشر للصلاة من أجل سلامة البحارة

وأضافت الصحيفة أنه عثر في الجزيرة على آلاف القطع الفنية التي أحضرها معهم زوار الجزيرة كهدايا، من بينها خواتم ذهبية من شبة جزيرة كوريا.

وتستقبل الجزيرة حاليا الزائرين لها في يوم واحد فقط كل عام، 27 مايو/أيار، ومازالت القواعد العتيقة عليها متبعة حتى الآن.

ويتعين ألا يزيد عدد الزائرين للجزيرة، من الرجال فقط، على 200 زائر، ويمارسون شعائر الاغتسال في مياه البحر.

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