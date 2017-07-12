بيع مجموعة من مخطوطات ماو تسي تونغ الأدبية بمزاد

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بيعت مجموعة من الملاحظات والمسودات التي كتبها مؤسس الصين المعاصرة الزعيم ماو تسي تونغ بخط يده في المزاد بعشرة اضعاف سعرها المتوقع.

فقد بيعت المخطوطات التي كتبها ماو في عام 1975 لأستاذة كانت قد عينت للقراءة له في مزاد نظمته دار سوذبيز في لندن بحوالي 910 آلاف دولارا امريكيا.

وقالت دار سوذبيز إن المخطوطات ذات "ندرة استثنائية".

وتتناول المخطوطات الأدب والشعر الصيني الكلاسيكي، وهي من المواضيع التي كان ماو يهواها.

وكتبت الملاحظات قبل سنة واحدة من وفاة ماو، وكان نظره يتدهور آنذاك وكانت القراءة بالنسبة له امرا عسيرا، ولذلك طلب تعيين خبير لغوي لكي يقرأ له.

وعينت الاستاذة لي دو لتلك المهمة، والتقى الاثنان بشكل دوري. ولكن بسبب الصعوبة التي كان يواجهها ماو في النطق، طلبت منه الاستاذة تدوين ملاحظاته على الورق من اجل تسهيل التواصل بينهما.

وقالت دار المزاد إن المخطوطات كانت نتاج تلك اللقاءات، وانها تلقي "نظرة ثمينة على افكار ماو الادبية".

مصدر الصورة Sothebys

يذكر ان ماو قاد الحزب الشيوعي الصيني الذي هزم قوات الكومينتانغ في عام 1949 وأسس جمهورية الصين الشعبية.

وعمل ماو في شبابه في مكتبة جامعة بكين، وكان معروفا طيلة حياته بشغفه بالقراءة والكتابة الأدبية الكلاسيكية رغم مبادئه السياسية الثورية.

ولم تفصح دار سوذبيز عن هوية شاري المخطوطات، ولكنها قالت إنها اثارت اهتماما من شتى انحاء العالم.