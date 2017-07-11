وفاة إريك بومان أحد الرؤساء السابقين للقسم العربي في بي بي سي

Image caption إريك بومان كان أحد أبرز رؤساء القسم العربي في بي بي سي

توفي إريك بومان أحد الرؤساء السابقين للقسم العربي في بي بي سي عن عمر ناهز 73 سنة بعد معاناة قصيرة مع مرض السرطان.

وقد عمل إريك قبل تسلمه إدارة القسم العربي مديرا لمكتب بي بي سي في بيروت في سبعينات القرن الماضي ولا سيما في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية، واستطاع في سنة 1976 أن ينقذ مجموعة من البريطانيين الذين كانوا محاصرين في ضواحي بيروت وينقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية.

ومنحته الملكة إليزابيث الثانية ميدالية تقديرا له .

وبعد عودته الى العاصمة البريطانية لندن تسلم رئاسة القسم العربي ف بي بي سي سنة 1981 ولعب دورا مهما في نقل القسم إلى العمل الإذاعي المعاصر فكان أول من أدخل الجولات الإخبارية والحوارات في البث الإذاعي.

حصل إريك على تقاعد مبكر في سنة 1997 وعمل بعدها مديرا للتسويق في وكالة أسوشيتد برس وكان متزوجا وله ابن وحفيد.