من صور القراء: أعتاب المنازل

قالت ترايسي جونز، التي التقطت هذه الصورة: "كنت رحلة في كنساس سيتي، وتوقفت عند معهد الفنون حيث نُظم معرض للدارسين بالمعهد. واستوقفني هذا التمثال، الذي صنعه نحات لوجهه، إلى درجة دفعت صانعه الشاب أن يهديني إياه. وبالفعل، حمله على شاحنة نقل صغيرة وسافر بها عبر الولايات المتحدة وسلمه لي في منزلي."