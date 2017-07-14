من صور القراء: أعتاب المنازل

  • 14 يوليو/ تموز 2017

في كل أسبوع، نختار محموعة من صور القراء تدور حول موضوع واحد حددناه مسبقا، وموضوع مجموعتنا هذا الأسبوع هو "أعتاب المنازل"

  • قطيع من الأغنام IZZY NAGLE

    التقطت إيزي ناغل هذه الصورة أثناء تحرك قطيع من الأغنام، "وكان للحظ دور كبير في قدرتي على التقاط هذه الصورة. ولم تتضرر أي من السيارات بمرور القطيع".

  • سحلية السمندل SJOERD WADMAN

    التقط سوجيورد ودمان هذه الصورة لسحلية سمندل جبلية تعيش في قبو منزله. وفي هذه الصورة، تقف إحداها على أعتاب المنزل.

  • بساط على أعتاب منزل TOBY DEMEULDRE

    أعشاب بدأت في النمو لتغطي رسالة الترحيب على البساط أمام أعتاب المنزل، وكأنها تقول "سأسبقكم في الدخول"، بعدسة توبي ديميولدر.

  • سيارتين CORINNA DEL DEBBIO

    التقطت كورنيا ديل ديبيو هذه الصورة التي وصفتها بأنها للمشهد لدى "أعتاب باب منزلها حرفيا" لسيارتين، إحداهما كبيرة والأخرى سيارة أطفال لجارها وولده. وقالت إن الصورة "تعكس مهارات جيدة لركن السيارات، وأعدها أيضا تجسيدا لحياة أسرة في المدينة."

  • تمثال TRACY JONES

    قالت ترايسي جونز، التي التقطت هذه الصورة: "كنت رحلة في كنساس سيتي، وتوقفت عند معهد الفنون حيث نُظم معرض للدارسين بالمعهد. واستوقفني هذا التمثال، الذي صنعه نحات لوجهه، إلى درجة دفعت صانعه الشاب أن يهديني إياه. وبالفعل، حمله على شاحنة نقل صغيرة وسافر بها عبر الولايات المتحدة وسلمه لي في منزلي."

  • صالة انتظار RAKESH MATHUR

    راكش ماثور التقط هذه الصورة لبعض الأشخاص أثناء الاستماع إلى موسيقى العصور الوسطى.

  • سيارات تنتظر في أحد الشوارع CATHRYN GALLACHER

    كاثرينا غالاتشر التقطت الصورة للكثير من السيارات التي تنتظر في الطريق أمام منزلها، في حي كنغسداون بمقاطعة بريستول الانجليزية. وقالت صاحبة الصورة إنه "رغم أن الطريق كان سيبدو أفضل بكثير دون وجودها، إلا أنها تُظهر انعكاسات جذابة في ظهيرة يوم ممطر."

  • أوراق الخريف MATT BERRISFORD

    مات بيريسفورد التقط هذه الصورة لورقة شجر في طريقها للذبول، في أوائل الخريف العام الماضي أمام أعتاب منزله.

  • دجاج أمام منزل DERRICK

    وأخيرا، صورة التقطها ديريك لثلاث دجاجات أطلق عليها أسماء با بارون، وبيتي، وهورايك. أما موضوع الأسبوع المقبل فهو "قوس قزح". وآخر موعد لتلقي صوركم هو 18 يوليو/تموز على عنوان البريد الإلكتروني yourpics@bbc.co.uk.

المزيد حول هذه القصة