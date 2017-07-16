مخرج هندي يتحدى قرار الرقابة بمنع فيلمه الوثائقي بسبب كلمة "بقرة"

مصدر الصورة Getty Images Image caption شن منتقد بارز ومفوه لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

تحدى المخرج سامان غوش، الذي أخرج فيلما وثائقيا عن عالم الاقتصاد الهندي الحائز على جائزة نوبل أومورتو شن، الرقابة الهندية على الأفلام ببث الاعلان الترويجي للفيلم على الإنترنت.

وقال غوش إنه قرر بث الاعلان الترويجي للفيلم على الانترنت لأن الرقابة رفضت التصريح بعرضه لأنها أرادت قطع بعض الكلمات منه.

وقال أنباراسان إيثيراجان محرر شؤون الهند في بي بي سي إن الرقابة الهندية اعترضت على فيلم"الهندي المجادل" لأنه يحتوي على كلمات مثل "بقرة"، وهي حيوان مقدس في الديانة الهندوسية، و"الهند الهندوسية، و"غوجارات".

ولا تحتوى الدعاية الترويجية للفيلم على هذه الكلمات.

وفي الدعاية يناقش شن، وهو منتقد بارز ومفوه لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الهجمات التي شنها هندوس على مسلمين عام 2002 في ولاية غوجارات، التي كان وزيرها الأول آنذاك مودي.

ويقول منتقدو قرار منع عرض الفيلم محاولة لتكميم أفواه أي معارضة للحكومة الهندية.

ويوجه الانتقاد للحكومة الهندوسة القومية أيضا لأنها لم تقم بإجراءات كافية لمنع الهجمات ضد الأقلية المسلمة، التي تتهم بأكل لحوم الأبقار وذبحها.