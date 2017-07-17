أميرات ديزني "الحقيقيات" يجتمعن لأول مرة

مصدر الصورة Getty Images Image caption ستستأنف الممثلات أدوارهن لفيلم جديد تقول ديزني إنه "سيحطم" الصورة النمطية للأميرة

اجتمعت الممثلات اللاتي كن أصوات الأميرات في افلام ديزني في احتفال التقين فيه الجمهور.

وكانت الممثلات قمن بالآداء الصوتي للأميرات في أفلام الرسوم المتحركة لديزني على مدى نحو ثلاثة عقود مثل فيلم "عروس البحر الصغيرة" (1989) و"موانا" (2016).

وغاب عن الحفل سنووايت وسندريلا، ولكن ديزني تقول إن هذا أكبر تجمع للأميرات في مكان واحد.

وستستأنف الممثلات أدوارهن لفيلم جديد تقول ديزني إنه "سيحطم" الصورة النمطية للأميرة.

وسيضم فيلم "رالف المحطم 2" كل الأميرات في مشهد يرتدين فيه قمصانا وليس اثوابا ويتحدثن عن "تحديات أن تكون مثاليا".

وقال جون لاسيتر، المسؤول الإبداعي في ديزني وبيكسار، في احتفال لديزني في كاليفورنيا الأحد "هذه الشخصيات قوية حقا..نريد أن نفكر فيهن خارج إطار الفيلم الذي خلقن فيه".

وقالت ايرين بيدارد، التي لعبت دور بوكاهونتاس عام 1995، إن الأميرات سيتطورن مع الزمن.

وقالت لمجلة فارايتي "يمكننا القول إنها قصص رويت بالفعل ولمن لدينا فرصة أن نتناولها مجددا بصورة جديدة للأميرات".

واضافت "بالنسبة لي، أن أكون أميرة يعني الاستماع إلى قلبك وأن يكون لك صوت وأن نفصح عن آرائنا عندما يتاح لنا ذلك".

وتحاول ديزني، التي واجهت تساؤلات بشأن تأثير أميراتها على الفكرة التي تتكون لدى الفتيات عن الصورة المثالية للمرأة، إعادة النظر في صورة بطلاتها وأميراتها.

وتضمن فيلم "موانا" اميرة ذات قوام "متوسط" كما أن النسخة الجديدة من "الجميلة والوحش" كانت بطلتها مخترعة.