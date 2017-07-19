"بي بي سي" تعلن تفاصيل رواتب نجومها الكبار

Image caption من المتوقع أن تضم القائمة عددا من كبار المذيعين، مثل غراهام نورتون وكلاوديا وينكلمان وغاري لينيكر كريس إيفانز

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن تفاصيل رواتب موظفيها الكبار، كالمذيعين ومقدمي البرامج، في تقريرها السنوي الذي نُشر اليوم.

وتصدر المذيع التليفزيوني، كريس إيفانز، القائمة، براتب يتراوح بين 2.2 و2.25 مليون جنيه استرليني للعام 2016/2017. في حين تصدرت كلوديا وينكلمان النساء الأعلى أجرا، براتب يترواح بين 450-500 ألف جنيه استرليني في العام.

وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن تلك المعلومات أمام الجماهير.

ويتضمن التقرير، الذي نُشر منذ قليل، أي راتب يزيد عن 150 ألف جنيه استرليني سنويا.

ولم تزد نسبة النساء في القائمة الورادة في التقرير على الثلث.

وقال المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، توني هول، إن النسبة تشير إلى الحاجة إلى اتخاذ "مزيد من الإجراءات وبوتيرة أسرع" لمعالجة قضية المساواة بين الجنسين.

لكنه شدد على أن بي بي سي "تسير بوتيرة أسرع من أي مؤسسة إعلامية أخرى."

وقال هول إنه يريد مساواة بين مقدمي البرامج والمذيعين على شاشة الهيئة وأثيرها، مشيرا إلى أنه على مدار الثلاثة أعوام الماضية، كانت نسبة النساء من بين العاملين الجدد والموظفين المترقين في التلفزيون والراديو نحو 63 في المئة.

وأضاف متسائلا: "هل هذا قدر كافٍ؟ قطعا لا."

"لسنا حمقى"

وأضاف أن بي بي سي قلّصت المبالغ المالية المالي التي يتقاضها نجومها الأعلى دخلا.

وقال في تصريحات لـ بي بي سي: "أدرك تماما أن هذه المبالغ كبيرة بالنسبة للكثيرين، لكننا مؤسسة إعلامية، مؤسسة عالمية، تعمل وسط سوق تنافسي للغاية."

ومضى قائلا: "علينا أن نكون قادرين على التنافس، وليس حمقى."

وقال: "لا أحد يريد منا أن ندفع مبالغ أقل مما تدفع في السوق. الناس يتوقعون منا أن يكون لدنيا كبار المذيعين ومقدمي البرامج لكن ندفع لهم أقل مما سيحصلون عليها في مؤسسات أخرى."

Image caption المدير العام لبي بي سي، توني هول، إن نشر تفاصيل الرواتب سيودي إلى تضم في أسعار النجوم الآخرين

ويرصد تقرير بي بي سي السنوي أداء الهيئة، وينشر تفاصيل الشؤون المالية ونفقاتها خلال العام المنصرم.

كما يبحث التقرير في نسب مشاهدات التلفزيون والراديو، والدخول على منصات بي بي سي على الإنترنت، وربما النظر في مكانة بي بي سي أمام منافسيها، مثل شبكة نتفليكس.

وقالت وزيرة الثقافة البريطانية، كارين برادلي، إن نشر رواتب نجوم بي بي سي الذين يتقاضون أكثر من 150 ألف جنيه استرليني سنويا سيضع بي بي سي "في نفس مستوى الشفافية المطبق في هيئات الخدمة المدنية."

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت برادلي في كلمة لها أمام مجلس العموم البريطاني، إن نشر الرواتب سيضمن أن بي بي سي "تنتج محتوى قيما لا يبدد أموال رسوم ترخيص البث التلفزيوني."

وتنشر الهيئة بالفعل بيانات حول كيفية إنفاقها على النجوم العاملين بها، من بينها معلومات تكشف عدد الذين يتقاضون أكثر من مليون جنيه استرليني، وكذلك ما بين 500 ألف إلى 750 ألف جنيه استرليني، دون الكشف عن أسمائهم.