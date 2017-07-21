"قوس قزح" بعدسات القراء

  • 21 يوليو/ تموز 2017

في كل أسبوع، نختار محموعة من صور القراء تدور حول موضوع حددناه مسبقا. وموضوع مجموعتنا هذا الأسبوع هو "قوس قزح".

  • قارب سياحي يبحر نحو شلالات نياغرا JOHN EDWIN

    الصورة بعدسة جون إدوين، التقطها من الضفة الكندية لنهر نياغرا، أثناء اتجاه قارب سياحي إلى الشلالات. وتزامن مع ذلك سقوط أشعة الشمس على الرذا ذالمتطاير من الشلالات، ليظهر قوس قزح.

  • ألوان مبهجة JASON GEORGE

    جايسون جورج أثناء اللعب بقطرات من المياه والزيت، فظهرت بعض الألوان الجميلة والتقط لها هذه الصورة.

  • قوس قزح في السماء SIRSENDU GAYEN

    التقطت سيرسيندو غاين هذه الصورة لقوس قزح في سماء ميدنة يانغون في ماينمار.

  • حاويات أصباغ SAMANTHA LISTER

    التقطت سامنتا ليستر هذه الصورة من مكان مرتفع في مدينة فاس المغربية، لحاويات مملوؤة بأصباغ لألوان مختلفة تتخذ أشكالا عديدة.

  • نافورة مياه UWE HOLM

    أوي هولم التقط هذه الصورة لنافورة مياه في مدينة هامبورغ الألمانية، يمر أمامها قطار كان يستقله المصور. واستغل هولم موقعه، واتجاه الرياح، وسقوط أشعة الشمس على أعمدة المياه لالتقاط الصورة، التي يظهر فيها قوس قزح ضخم.

  • أشياء ملونة KIRSTY CUSACK

    عثر كريستي كوزاك على بعض القطع التي تحمل ألوان قوس قزح، أثناء تنظيف شاطئ أبريرون، في مدينة كاردينغانشاير، بمقاطعة ويلز في الربيع الماضي.

  • قوس قزح في بركة مياه SUE FLECKNEY

    التقطت سو فليكني هذه الصورة لما قالت إنه "فن التلوث"، إذ يظهر قوس قزح إثر سقوط أشعة الشمس على بركة مياه، في يوم رطب في هوننغسفاغ في النرويج.

  • طيور ملونة TRACEY CLARKE

    وأخيرا، صورة لطائرين ملونين بألوان قوس قزح، أرسلتها إلينا ترايسي كلارك. أما موضوع الأسبوع المقبل فهو "العناق". وآخر موعد لتلقي صوركم هو 25 يوليو/تموز على عنوان البريد الإلكتروني yourpics@bbc.co.uk.

المزيد حول هذه القصة