"قوس قزح" بعدسات القراء

أوي هولم التقط هذه الصورة لنافورة مياه في مدينة هامبورغ الألمانية، يمر أمامها قطار كان يستقله المصور. واستغل هولم موقعه، واتجاه الرياح، وسقوط أشعة الشمس على أعمدة المياه لالتقاط الصورة، التي يظهر فيها قوس قزح ضخم.