"قوس قزح" بعدسات القراء
في كل أسبوع، نختار محموعة من صور القراء تدور حول موضوع حددناه مسبقا. وموضوع مجموعتنا هذا الأسبوع هو "قوس قزح".
-
JOHN EDWIN
الصورة بعدسة جون إدوين، التقطها من الضفة الكندية لنهر نياغرا، أثناء اتجاه قارب سياحي إلى الشلالات. وتزامن مع ذلك سقوط أشعة الشمس على الرذا ذالمتطاير من الشلالات، ليظهر قوس قزح.
-
JASON GEORGE
جايسون جورج أثناء اللعب بقطرات من المياه والزيت، فظهرت بعض الألوان الجميلة والتقط لها هذه الصورة.
-
SIRSENDU GAYEN
التقطت سيرسيندو غاين هذه الصورة لقوس قزح في سماء ميدنة يانغون في ماينمار.
-
SAMANTHA LISTER
التقطت سامنتا ليستر هذه الصورة من مكان مرتفع في مدينة فاس المغربية، لحاويات مملوؤة بأصباغ لألوان مختلفة تتخذ أشكالا عديدة.
-
UWE HOLM
أوي هولم التقط هذه الصورة لنافورة مياه في مدينة هامبورغ الألمانية، يمر أمامها قطار كان يستقله المصور. واستغل هولم موقعه، واتجاه الرياح، وسقوط أشعة الشمس على أعمدة المياه لالتقاط الصورة، التي يظهر فيها قوس قزح ضخم.
-
KIRSTY CUSACK
عثر كريستي كوزاك على بعض القطع التي تحمل ألوان قوس قزح، أثناء تنظيف شاطئ أبريرون، في مدينة كاردينغانشاير، بمقاطعة ويلز في الربيع الماضي.
-
SUE FLECKNEY
التقطت سو فليكني هذه الصورة لما قالت إنه "فن التلوث"، إذ يظهر قوس قزح إثر سقوط أشعة الشمس على بركة مياه، في يوم رطب في هوننغسفاغ في النرويج.
-
TRACEY CLARKE
وأخيرا، صورة لطائرين ملونين بألوان قوس قزح، أرسلتها إلينا ترايسي كلارك. أما موضوع الأسبوع المقبل فهو "العناق". وآخر موعد لتلقي صوركم هو 25 يوليو/تموز على عنوان البريد الإلكتروني yourpics@bbc.co.uk.
معرض الصور
بالصور: نساء مبدعات
- 19 يوليو/ تموز 2017
"سباق الحفاضات" السنوي للرضع في نيويورك
- 17 يوليو/ تموز 2017
مادونا والباستيل وياسوكوني في أسبوع
- 15 يوليو/ تموز 2017