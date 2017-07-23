رسالة من نجمات بي بي سي تدعو إلى مساواة الرجال والنساء في الرواتب

Image caption جاء في الرسالة المفتوحة أن بي بي سي تفخر بقيمها ومن ضمنها ضرورة المساواة في الأجور بين الجنسين

دعت بعض النجمات في بي بي سي في رسالة موجهة للإدارة إلى "التحرك الآن" من أجل معالجة الفجوة بين الجنسين في الرواتب.

ومن ضمن المقدمات المشهورات اللواتي وقعن الرسالة كلير بولدين، وفيكتوريا ديربيشاير، وإيميلي ميتليس ووجهنها إلى المدير العام لبي بي سي، توني هول.

وحثت المقدمات مدير بي بي سي على "تصحيح" الفجوة في الرواتب بين الجنسين، قائلات إن الفجوة معروفة "منذ سنوات".

وكشفت بي بي سي هذا الأسبوع عن رواتب نجوم ونجمات بي بي سي الذين يتقاضون أكثر من 150000 جنيه إسترليني.

ونشرت بي بي سي، الأربعاء الماضي، التقرير السنوي لتفاصيل رواتب نجومها الكبار إذ أوضحت أن ثلثي رواتب نجومها الذين يتقاضون أكثر من 150000 هم من الرجال، إذ جاء كريس إيفانز في المرتبة الأولى بحصوله على ما بين 2.2 مليون و2.25 مليون جنيه استرليني سنويا.

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وجاءت مقدمة بي بي سي كلوديا وينكلمان في المرتبة الأولى كأعلى النساء أجرا بحصولها على ما بين 450000 و500000 جنيه أسترليني.

في حين جاءت أليكس جونز من البرنامج التلفزيوني "وان شو" في المرتبة الثانية بتقاضيها ما بين 400000 و450000 جنيه أسترليني.

تمييز

وتضمنت قائمة الموقعات على الرسالة سو باركر من بي بي سي للرياضة والمذيعة في راديو بي بي سي 4 ميشيل حسين وسارة مونْتِيغيو ومقدمة تلفزيون بي بي سي فيونا بروس ومقدمة برنامج وان شو.

وغردت المقدمة جين غارفي من البرنامج الإذاعي "ساعة للنساء" في بي بي سي 4 التي نظمت حملة التوقيع قائلة إن :"نجمات بي بي سي بدأن التمرد".

وقالت الموقعات على الرسالة إنهن "مستعدات للاجتماع" بمدير بي بي سي لضمان أن "الأجيال المستقبلية للنساء لا يواجهن هذا النوع من التمييز".

وأضافت الموقعات أن تقرير بي بي سي أظهر أن "ما كنا نشك فيه منذ سنين عديدة وهو أن النساء العاملات في بي بي سي يتقاضين رواتب أقل مقابل نفس العمل، وهذه الآن حقيقة".

ومضت الموقعات إلى القول بأن التفاوت في الأجور لا يزال "يتجاوز قائمة" من يتقاضون أكثر من 150000 جنيه إسترليني والتي تشمل مجالات الإنتاج، والهندسة، والإعلام الإقليمي والمحلي.

وجاء في الرسالة "مقارنة بين العديد من النساء والرجال، فإننا نحصل على تعويضات جيدة جدا ونعد أنفسنا محظوظات. لكن نحن نعيش في عصر المساواة، وبي بي سي منظمة تفخر بقيمها".

وقالت الرسالة مخاطبة مدير بي بي سي ، هول، "قلتم بأنكم ستحلون تفاوت الأجور بين الجنسين بحلول عام 2020، لكن بي بي سي عرفت التفاوت في الأجور منذ سنوات، ونريد جميعا أن نسجل موقفنا بضرورة التحرك الآن".

وكان المدير العام لبي بي سي قال الأسبوع الماضي "ينبغي القيام بالمزيد من العمل" بينما قال مدير الإذاعة والتربية في بي بي سي، جيمس بورنيل، إن المقدمين الرجال يمكن أن يواجهوا تخفيضات في الرواتب.