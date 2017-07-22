"تعديل" تمثال بيونسيه في متحف مدام توسو بعد احتجاج معجبيها

Image caption انتشرت صور التمثال الذي بدا أفتح بشرة من بيونسيه على توتير

عدل متحف مدام توسو تمثالا شمعيا مثيرا للجدل للمغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه واستبدله بآخر بعد شكاوى عن لونه.

وثار جدل واسع بين محبي بيونسيه في العالم حول التمثال، وقال بعضهم إن لا يشبه المغنية البالغة 35 عاما، واتهم آخرون المتحف بتبيض لون بشرة بيونسيه.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن التمثال اختفى من قاعات العرض في المتحف.

وقال المتحف إنه غير التمثال وعدل الإضاءة المسلطة عليه وأعاده للعرض.

و قال المتحف في تصريح لنيويورك تايمز "نحب، ونحترم، ونستمتع بعلاقة عملنا مع بيونسيه".

وأضاف "عدلنا تكوين التمثال والإضاءة وأعدناه للعرض" في المتحف في نيويورك.

وانتشرت صور التمثال الذي بدت فيه بيونسيه ببشرة افتح على توتير مساء الثلاثاء.

وبينما رحب بعض معجبي بيونسيه بضم تمثالها الشمعي للمتحف، تساءل آخرون ما إذا كان التمثال يشبهها.

وألقى المتحف باللائمة على الإضاءة وتأثيرها على كاميرات الجمهور في الخلاف حول لون بشرة بيونسيه.

واتصلت بي بي سي بمتحف مدام توسو بشأن التمثال، وقال المتحف إن"فريقنا الموهوب من النحاتين في مدام توسو يبذل قصارى جهده لمطابقة لون التمثال للون بشرة صاحبته".

وأضاف "الاضاءة في المتحف مع أضواء الكاميرات قد تخل بلون التمثال الشمعي وهو ما لا يمكن لنحاتينا التعامل معه في مرحلة الإنتاج".