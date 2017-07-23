وفاة جون هيرد ممثل سلسلة أفلام "وحيدا في البيت" عن 71 عاما

مصدر الصورة Getty Images Image caption لعب جون هيرد دور الأب في سلسلة أفلام "وحيدا في المنزل"

توفي الممثل جون هيرد، الذي اشتهر بدوره في سلسلة أفلام "وحيدا في المنزل" عن عمر 71 عاما.

وقد عثر على هيرد ميتا الجمعة في غرفة بفندق في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، بحسب موقع تي أم زد المهتم باخبار المشاهير والنجوم.

وأكد مركز الفحص الطبي في مدينة سانتا كلارا الوفاة، بيد أن سببها ظل مجهولا.

وكانت تقارير أفادت أن هيرد كان يقيم في الفندق بعد اجرائه لعملية جراحية صغرى في الظهر هذا الأسبوع.

ويعد اداؤه لدور الأب، بيتر ماكاليستر، في سلسلة أفلام "وحيدا في المنزل" في التسعينيات من أشهر أدواره.

بدأ هيرد حياته المهنية في السبعينيات ممثلا في المسرح والتلفزيون والسينما.

ولعب أدوارا رئيسية في عدد من الأفلام من بينها " كترز واي" و "سي أج يو دي" وفيلم "مجالد" إلى جانب الممثل كوبا غودينغ جونير.

ومثل هيرد أيضا في العديد من الأعمال والمسلسلات التلفزيونية ورشح لنيل جائزة إيمي عن عمله في مسلسل آل سوبرانو الذي تدور أحداثه عن رجل المافيا ذي الأصول الإيطالية، توني سوبرانو.