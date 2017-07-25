جاستن بيبر يلغي الجزء المتبقي من جولته الفنية

مصدر الصورة Getty Images Image caption ألغى نجن البوب الكندي 14 حفلا، أغلبها في الولايات المتحدة لأسباب غير معلنة وصفها بأنها "ظروف طارئة"

ألغى المطرب جاستن بيبر الجزء المتبقي من جولته الفنية بسبب "ظروف طارئة".

بذلك يلغي المطرب الشاب 14 حفلا كان من المقرر إقامتها في آسيا وأمريكا الشمالية على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأقام بيبر 150 حفلا غنائيا منذ بداية هذه الجولة الفنية في 2015 التي نتج عنها ألبومه "بيربوس" في مارس/ آذار 2016.

وحصدت الجولة الفنية لجاستن بيبر عائدات بلغت 93.2 مليون دولار في النصف الأول من 2017 بمتوسط مبيعات بلغ 40 ألف تذكرة في الحفل الواحد.

كما لم يعلق بيبر على القرار على أي من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مصدر، اشترط عدم الإفصاح عن اسمه، صرح لوسائل إعلام أمريكية بأن المطرب "أنهى الأمر فحسب".

وقال بيان نشره موقع نجم البوب الشاب إن "جاستن يحب جمهوره ويكره أن يخذلهم."

وأضاف البيان أنه (جاستن بيبر): "يشعر بالامتنان والشرف لهذه التجربة مع فريقه وطواقم العمل على مدار 150 عرضا ناجحا في القارات الستة على مدار جولته الفنية."

وتابع: "رغم ذلك، وبعد دراسة بعض الاعتبارات بعناية، قرر (جاستن) ألا يقدم المزيد من الحفلات، وسوف يسترد الجمهور ثمن التذاكر من منافذ البيع."

وكانت أغلب الحفلات التي ألغاها بيبر في الولايات المتحدة، لكنه كان أيضا على وشك الظهور على خشبة المسرح في اليابان، وهونج كونج، والفلبين، وسنغافورة، وإندونيسيا."

وقال مسؤول صيني الأسبوع الماضي إن نجم البوب الكندي ممنوع من دخول الصين نظرا لما وصفه بأنه "سوء سلوكه".

ويأتي قرار بيبر بإلغاء الجزء المتبقي من الجولة الفنية الحالية بعد أسبوعين من إعلان المطربة البريطانية أديل إلغاء الحفلين الآخيرين من جولتها الفنية العالمية بسبب تعليمات الأطباء بعد تضرر أحبالها الصوتية.