هل يغيب دانييل كريغ عن النسخة الجديدة من جيمس بوند؟

مصدر الصورة AFP Image caption قدم دانييل كريغ دور بوند أربع مرات

أكد منتجو الجزء الجديد من سلسلة أفلام جميس بوند طرح الجزء 25 في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019.

و الجزء الجديد من تأليف نيل بورفزو وروبرت ويد، اللذان قاما بكتابة الأجزاء الستة الأخيرة من سلسلة أفلام جيمس بوند، و لم يستقر المؤلفان على اسم الفيلم بعد.

والفيلم من إنتاج مايكل جي ويلسون و باربارا بروكلي، ولم يعلن عما إذا كان دانيل كريغ سيقوم بدور بوند للمرة الخامسة.

و علمت بي بي سي أن كريغ لم يوقع عقداً بعد، لكن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن آدائه للدور مرة آخرى هو أمر "مفروغ منه".

و سيطرح الجزء 25 من سلسلة أفلام جيمس بوند في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني في لولايات المتحدة. لكنه سيطرح في وقت سابق على ذلك في المملكة المتحدة وباقي أنحاء العالم

يُذكر أن"سكايفول" فيلم كريغ الثالث من سلسلة أفلام بوند قد حقق أعلى الإيرادات في تاريخ المملكة المتحدة عقب إصداره عام 2012، لكن فيلم "حرب النجوم: صحوة القوة" استحوذ على اللقب لاحقا.