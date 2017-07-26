ذكريات مصور بريطاني عن موسيقى البلوز الحزينة في شيكاغو

كان الصحفي والمصور البريطاني آلان هاربر ما زال طالبا عندما زار مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الامريكية للمرة الأولى في عام 1979 سعيا وراء احدى اهم صادراتها الا وهي موسيقة البلوز. وعندما عاد الى المدينة في عام 1982، اصطحب معه آلة تصوير ودفتر ملاحظات. يقول هاربر "الأمر كان يشبه سنة فراغ خرجت عن نطاقها". (سنة الفراغ هي فترة يستغلها الطلاب في بريطانيا بين الاعدادية والجامعة للسفر والعمل والتعرف على حضارات اخرى). لم تكن موسيقى البلوز في شيكاغو تحظى بالكثير من الشعبية في السبعينيات وبداية الثمانينيات خصوصا اذا قورنت بموسيقى السول والفانك والديسكو. علاوة على ذلك، كانت احياء شيكاغو الجنوبية والغربية مهملة الى حد بعيد.