ذكريات مصور بريطاني عن موسيقى البلوز الحزينة في شيكاغو
ذكريات المصور والصحفي البريطاني آلان هاربر عن موسيقى البلوز الحزينة في شيكاغو.
-
Alan Harper
كان الصحفي والمصور البريطاني آلان هاربر ما زال طالبا عندما زار مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الامريكية للمرة الأولى في عام 1979 سعيا وراء احدى اهم صادراتها الا وهي موسيقة البلوز. وعندما عاد الى المدينة في عام 1982، اصطحب معه آلة تصوير ودفتر ملاحظات. يقول هاربر "الأمر كان يشبه سنة فراغ خرجت عن نطاقها". (سنة الفراغ هي فترة يستغلها الطلاب في بريطانيا بين الاعدادية والجامعة للسفر والعمل والتعرف على حضارات اخرى). لم تكن موسيقى البلوز في شيكاغو تحظى بالكثير من الشعبية في السبعينيات وبداية الثمانينيات خصوصا اذا قورنت بموسيقى السول والفانك والديسكو. علاوة على ذلك، كانت احياء شيكاغو الجنوبية والغربية مهملة الى حد بعيد.
-
Alan Harper
ولكن العدد القليل من نوادي البلوز التي نجحت في الاستمرار في العمل انضمت اليها نواد جديدة افتتحت في احياء بيضاء، وبذا تمكنت المدينة من الاحتفاظ بجو البلوز إذ كان جيل الموسيقيين القديم المولود في الجنوب يعزف موسيقاه الى جانب الموسيقيين الشباب. كانت احدى الفرق، وتدعى "ابناء البلوز"، قد سميت بهذا الاسم لأنها كانت تضم عازف الغيتار لوري ابن كاري بيل وعازف البس فريدي ابن اسطورة البلوز ويلي ديكسون.
-
Alan Harper
بيلي برانش، احد مؤسسي فريق "اولاد البلوز"، يعزف في نادي بيدي ماليغان.
-
Alan Harper
عازف الغيتار ومغني البلوز جوني ليتلجون يعزف الى جانب عازف البيس هارلان تيرسون في نادي B.L.U.E.S. كان ليتلجون يتبع النمط المسيسيسبي التقليدي، ويمكن تتبع جذوره الموسيقية الى المور جيمس وروبرت جونسون وغيرهما.
-
Alan Harper
المروج الاسطوري لموسيقى البلوز بيغ بيغ هيل. تحول بيغ بيغ هيل لاحقا الى الموسيقى الدينية، كما حول الاستوديو الذي كان يعمل فيه الى كنيسة يبث من خلالها موسيقاه.
-
Alan Harper
المغني اوتيس سموذرز يعزف في نادي B.L.U.E.S
-
Alan Harper
المغني والشاعر ويلي ديكسون يحيي حفلا على مسرح "ستيجز" في شيكاغو. وصل ديكسون الى شيكاغو في عام 1936، وعمل لصالح شركة تسجيلات تشيس في الخمسينيات، وألف سلسلة من الأغاني لمغنين اسطوريين من امثال مادي ووترز وهاولين وولف.
-
Alan Harper
مغني البلوز والتر وليامز - المعروف بلفتي ديز - اثناء اداء احدى اغانيه.
-
Alan Harper
في نادي بيلي ماليغان.
-
Alan Harper
ثيريزا نيدام البالغة من العمر 70 عاما كانت تمتلك "حانة ثيريزا" الاسطورية التي كانت في عام 1982 واحدة من حفنة من نوادي البلوز الأصيلة في شيكاغو. ولدت ثيريزا في ولاية ميسيسيبي وجاءت الى شيكاغو في اوائل الثلاثينيات، وفتحت النادي في عام 1949.
معرض الصور
بالصور: الأوضاع في محيط المسجد الأقصى
- 25 يوليو/ تموز 2017
الأسبوع في صور: من 15 إلى 21 يوليو/ تموز 2017
- 22 يوليو/ تموز 2017