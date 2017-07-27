جينيفر لورانس وأنجلينا جولي وإيما ستون أبرز نجمات مهرجان تورنتو السينمائي

مصدر الصورة GETTY IMAGES/PA/REUTERS Image caption تشارك ستون وجولي ولورانس (من اليمين إلى اليسار) في مهرجان تورونتو

يشارك عدد من نجمات هوليوود على رأسهن جينيفر لورانس وأنجلينا جولي وإيما ستون في بطولة عدد من الأفلام التي سيشهدها مهرجان تورونتو السينمائي في كندا..

وتأمل الممثلات في أن تحوز الأفلام التي يشاركن في بطولتها على إعجاب النقاد والجماهير قبل موسم الجوائز.

وينظر إلى مهرجان تورونتو على أنه الموسم الذي تنطلق منه الأفلام التي تشارك في موسم الجوائز وخاصة الأوسكار.

ومن بين الأفلام التي فازت بكبرى جوائز مهرجان تورونتو ثم بجائزة أوسكار افضل فيلم كل من "لا لا لاند" لديميان شازيل و"مليونير متشرد" لداني بويل.

وستعود ستون، التي فازت العام الماضي بأوسكار افضل ممثلة، إلى المهرجان بفيلم "معركة الجنسين"، الذي تلعب فيه دور بطلة التنس بيلي جين كينغ أمام ستيف كاريل.

مصدر الصورة COURTESY TIFF Image caption ستون وكاريل في فيلم "معركة الجنسين"

وستشارك جنيفر لورانس، الحائزة ايضا على جائزة الأوسكار أفضل ممثلة، في المهرجان في فيلم "أمي"، وهو فيلم رعب من إخراج دارين أرنوفسكي، ويشارك في بطولته أيضا خافيير بارديم وميشيل بارديم.

كما سيشارك كل من أنجلينا جولي والنجم جورج كلوني في المهرجان بفيلمين من إخراجهما. وتدور أحداث فيلم "قتلوا أبي أولا"، الذي أخرجته جولي، في حروب الإبادة في كمبوديا.

ومن بين النجوم البريطانيين المشاركين في المهرجان كيت ونسليت وإدريس البا وبنديكت كمبرباتش وغاري أولدمان.

ويشارك الكثير منهم في افلام دراما تاريخية من بينهم غاري أولدمان، الذي يلعب دور وينستون تشرشل، في فيلم "أحلك ساعة". كما يلعب كمبرباتش دور توماس اديسون في فيلم "حرب التيار".