"العناق" بعدسات القراء

جيسيكا باولتون التقطت هذه الصورة كجزء من مشروع تصوير خاص بها وصديقة مقربة منها. وكانتا تفتقدان الثقة في النفس، ما دفع باولتون إلى استغلال مهاراتها هي وصديقتها في التصوير لتعويض هذه الثقة من خلال هذه الصورة، التي استهدفت دفع صديقتها إلى عناق جمالها الطبيعي. وقالت: "اعتقد أننا اقتربنا خطوة من اكتساب بعض الثقة في النفس."