"العناق" بعدسات القراء
في كل أسبوع، نختار مجموعة من صور القراء تدور حول موضوع حددناه مسبقا. وموضوع مجموعتنا هذا الأسبوع هو "العناق".
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MARCIN
التقط القاريء مارسين هذه الصورة معلقا عليها بأنه "من الصعب أن تجد السعادة عند هبوب العاصفة، لذا أرى أن تعانقها حتى ولو كانت تحمل أمطارا، وساعتها سوف تدرك أنه لا يزال بإمكانك أن تجد السعادة، وكل ما تحتاجه هو أن تنظر للأمور من زاوية مختلفة."
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MARK TILLEY
مارك تايلي رأى تعبيرا عن السعادة في هذه الصورة، التي يظهر بها عدد من السلاحف البحرية الخضراء. لكنه رأى في المشهد ما قد يفسد السعادة، إذ "يلهو ذكر وأنثى من السلاحف الخضراء، بينما يُقبل ذكر آخر إلى يسار الصورة ليقاطع حفلهما الصغير."
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JENNY DOWNING
دميتان من حلوى المارزيبان أعلى كعكة زفاف، وعلى الوجوه إشارات السعادة، بعدسة جيني داوننغ.
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INDRAJEET
إندراجيت: "هذان الطائران محبوسان في قفص، لكنهما سوف يعيشيان على الحب".
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ELISENDA RUSSELL
إليسندا راسل "أعيش في مدينة ميلبورن الأسترالية منذ سبعة أعوام. وتعيش عائلتي ما بين أسبانيا والمملكة المتحدة. المسافة بيننا بعيدة جدا ولا يوجد بها ما يملأ الفراغ. وعناق جدي وجدتي قبل رحيلي كل مرة يولد لدي إحساس لا يحتمل. المشاعر تكون شديدة النقاء".
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JESSICA BOULTON
جيسيكا باولتون التقطت هذه الصورة كجزء من مشروع تصوير خاص بها وصديقة مقربة منها. وكانتا تفتقدان الثقة في النفس، ما دفع باولتون إلى استغلال مهاراتها هي وصديقتها في التصوير لتعويض هذه الثقة من خلال هذه الصورة، التي استهدفت دفع صديقتها إلى عناق جمالها الطبيعي. وقالت: "اعتقد أننا اقتربنا خطوة من اكتساب بعض الثقة في النفس."
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SARAH BURRARD-LUCAS
التقطت سارة بوراد لوكاس هذه الصورة لقطتيها السيبيريتين، سيزر ونيرو، في وقت يسود السلم بينهما ويخلو من الشجار. وقالت سارة: "عندما لا يكون بينهما شجارا، عادة ما يجلسان هكذا".
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SIRSENDU GAYEN
الصورة لعروسين تزوجا حديثا، التقطها سيرسيندو غايان في مدينة يانغون، في ماينمار.
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AFP
وأخيرا صورة لمهر يعانق أمه في مزرعة في هيرجيست ريدج في كينغتون، في منطقة بوويز، بعدسة ليندا تايلور. أما موضوع الأسبوع المقبل فهو "على الجانب المشرق". وآخر موعد لتلقي صوركم هو الأول من أغسطس/آب على عنوان البريد الإلكتروني yourpics@bbc.co.uk.
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