تخطيط رسمه ترامب يُباع في مزاد بنحو 30 ألف دولار

مصدر الصورة Handout Image caption يصور التخطيط مجموعة من المباني تظهر على خط الأفق في مانهاتن بمدينة نيويورك

بُيع تخطيط رسمه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمبلغ 29.184 دولارا في مزاد أمريكي.

ويصور التخطيط مجموعة من المباني تظهر على خط الأفق في مانهاتن بمدينة نيويورك ويبرز برج ترامب بينها.

وكان التخطيط قد رسم من أجل مزاد خيري في عام 2005، لكن من حاز على التخطيط قام بعرضه للبيع لاحقا في دار مزادات "نات دي ساندرز" في لوس أنجليس.

وقال مايكل كيرك، أحد العاملين في المزاد لصحفيين من موقع "أرت نيوز دوت كوم" إن التخطيط حصل على قيمة أعلى بخمس مرات مما قدرته المؤسسة.

وأضاف "لقد جذب اهتمام ليس أتباع ترامب، فحسب، بل جامعي المقتنيات التذكارية الرئاسية".

وقد قُدم 11 عطاء لشراء التخطيط ابتدأت بمبلغ 9 آلاف دولار.

وتشمل تذكارات ترامب الأخرى التي سبق أن بيعت في مزادات: سيارة فيراري، وطقم معدات نادي الغولف، وقنينة ويسكي مهرها بتوقيعه.