جورج كلوني يهدد بمقاضاة مجلة فرنسية لتصويرها طفليه خلسة

مصدر الصورة Getty Images Image caption يقول كلوني إن ضمان أمن وسلامة طفليه يستدعي تدخلا قضائيا ضد المجلة الفرنسية

هدد نجم هوليوود جورج كلوني بمقاضاة مجلة فرنسية لنشرها صورا لتوأميه.

وقال كلوني في بيان: "تسلق مصور مجلة فويسي سياج منزلنا وإحدى أشجار حديقتنا والتقط دون إذن صورا لأطفالنا داخل المنزل بمخالفة القانون."

ونشرت فويسي الصور يوم الجمعة الماضي، معلنة أنها الصور الأولى التي تنشر لتوأمي كولوني "إللا وألكسندر".

وقالت المجلة الفرنسية إن الصور نُشرت بناء على طلب الجمهور الذي كان ينتظرها لفترة طويلة.

ووضعت أمل كلوني طفليها في لندن في يونيو/ حزيران الماضي، ولم تنشر أسرة كلوني أية صور للتوأمين حتى الآن.

وكانت الأسرة في منزل لها يطل على بحيرة كومو في إيطاليا عندما تسلل شخص لتصويرهما خلسة، وفقا لبيان كلوني.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تزوج كلوني بأمل علم الدين في سبتمبر/ أيلول 2014

وأدان كلوني المجلة لنشر صور طفليه على غلافها.

و أضاف أن "المصورين، والوكالة، والمجلة سوف يواجهون أقصى درجات التقاضي دون شك، وهو ما يتطلبه توفير الأمان لأطفالنا."

وبررت فويسي نشرها صور التوأمين كلوني بأنه جاء تلبية لما وصفته بأنه "مطلب جماهيري".

وقال بيان صادر عن المجلة الفرنسية إن "جورج كلوني محبوب من قبل جماهير كبيرة، ونحن نتابع حياته لسنوات عدة."

وأضاف أن "ولادة التوأمين كانت مثارا لكثير من التعليقات من قبل الجمهور والعائلات."

وأشار إلى أن الصور لا تشكل خطرا على كلوني، أو زوجته، أو أطفاله.