بالصور: العالم في أسبوع

نجحت فرق مكافحة الحريق الفرنسية في السيطرة على ألسنة اللهب التي كانت تهدد موسم العطلات في سان تروبيز بعد اشتعال الحرائق في مساحة تصل إلى أربعة آلاف هكتار على ساحل البحر الأبيض المتوسط.، وقد شبت الحرائق في المناطق الجبلية الداخلية وعلى جزيرة كورسيكا، ما أدى إلى إجلاء عشرة آلاف شخص من سكان المناطق المتضررة.