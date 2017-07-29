بالصور: العالم في أسبوع
مجموعة متنوعة من أهم الصور التي التقطتها عدسات الصحفيين حول العالم هذا الأسبوع.
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VALERY HACHE/AFP
نجحت فرق مكافحة الحريق الفرنسية في السيطرة على ألسنة اللهب التي كانت تهدد موسم العطلات في سان تروبيز بعد اشتعال الحرائق في مساحة تصل إلى أربعة آلاف هكتار على ساحل البحر الأبيض المتوسط.، وقد شبت الحرائق في المناطق الجبلية الداخلية وعلى جزيرة كورسيكا، ما أدى إلى إجلاء عشرة آلاف شخص من سكان المناطق المتضررة.
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FEDERICO PARRA/AFP
فنزويلا تحظر التظاهر مبررة ذلك بأنه قد "يحدث اضطرابات أو يؤثر على" انتخابات المثيرة للجدل للجمعية الدستورية المقررة الأحد. ولقي أكثر من مئة شخص مصرعهم جراء العنف الذي تسببت فيه الاحتجاجات التي اندلعت منذ إبريل/ نيسان الماضي. ووقعت اشتباكات بين قوات فض الشغب التابعة للحرس الوطني والمتظاهرين من المعارضة أثناء مظاهرة مناوءة للحكومة في العاصمة كاراكاس.
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ADAM PRETTY/GETTY IMAGES
فريق كرة الماء "البولو" الأسترالي ينزل إلى حوض اللعب لمواجهة نظيره البرازيلي في اليوم العاشر من بطولة فينا وورلد 2017 في بودابست بالمجر.
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MAL FAIRCLOUGH/AFP
وزير خزانة الفاتيكان الكاردينال جورج بيل، 76 سنة، محاطا بأفراد الشرطة أثناء دخوله محكمة ميلبورن التي يواجه أمامها اتهامات تاريخية باعتداءات جنسية استنادا إلى عدد من الشكاوى.
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AFP
معلمون ينظفون أرضية أحد ملاعب في مدرسة في مقاطعة يونغجي من الوحل بعد فيضانات اجتاحت ولاية جيلين الصينية.
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GEORGES GOBET/AFP
متزلجون على المياه يركبون موجة عالية في نهر درودوجن في مدينة سان باردون في فرنسا، ومثل هذه الأمواج المرتفعة تنتج عن تيارات المياه في المحيط والنهر وارتطاهمها ببعضها البعض، وهو ما يتكرر عدة مرات على مدار العام.
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RICK RYCROFT/REUTERS
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يلتقط صورة "سيلفي" مع نظيرته الأسترالية جولي بيشوب قبيل اجتماع ثنائي انعقد بينهما في سيدني في وقت سابق من هذا الأسبوع.
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DANNY LAWSON/PA
الطفلة فرييا غيبسون، 8 سنوات، تنظر إلى بيت دمى صنعه فنان المنمنمات جاين فيديك، وهو معروض في صالة نيوباي في يوركشاير. ويُعد هذا المنزل المصغر، الذي استغرق العمل في صناعته 22 سنة، من أهم المجموعات الشخصية لمنازل الدمى حول العالم.
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NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
كاهن هندوسي يغطي جبهته بمسحوق ملون أثناء حضور مهرجان مقدس في معبد باشوباتيناس في مدينة كاثاماندو في نيبال.
معرض الصور
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