جدل حول بث قناة بريطانية لتسجيلات بصوت ديانا تتحدث فيها عن حياتها الجنسية

مصدر الصورة PA Image caption جرت التسجيلات عامي 1992 و 1993 بين أميرة ويلز الراحلة والممثل بيتر ستيلين الذي كان يدربها على مهارات الإلقاء الصوتي في قصر كينسينغتون في لندن

حث أصدقاء الأميرة الراحلة ديانا القناة البريطانية الرابعة "تشانيل 4" على عدم بث تسجيلات مصورة مثيرة للجدل تتحدث فيها عن زواجها المضطرب.

ومن المقرر أن تذيع القناة فيلما تسجيليا بعنوان ديانا: القصة كما روتها أو "Diana: In Her Own Words" بمناسبة الذكرى العشرين لوفاة الأميرة.

وجرت التسجيلات عامي 1992 و 1993 بين ديانا والممثل بيتر ستيلين الذي كان يدربها على مهارات الإلقاء الصوتي في قصر كينسينغتون في لندن.

وتقول "تشانيل 4" إن التسجيلات قدمت "رؤية مميزة"، لكن روزا مونكتون صديقة ديانا المقربة قالت إن إذاعتها تمثل انتهاكا لخصوصيتها.

وذكرت مونكتون، التي راسلت المحطة لتطالب بعدم بث التسجيلات، للغارديان بأن تلك التفاصيل "لا تخص المجال العام".

وقالت "سيكون ذلك خيانة لخصوصيتها وخصوصية أسرتها".

وتحدثت ديانا في هذه التسجيلات عن زواجها من الأمير تشارلز وحياتها الجنسية ومواجهتها له بعلاقته بعشيقته السابقة كاميللا باركر التي تزوجها وأصبحت أميرة كورنول لاحقا.

"فاحش وغير أخلاقي"

وقال ديكي اربتر المتحدث السابق عن الأسرة المالكة لبرنامج فيكتوريا دربشاير على بي بي سي إن تشانيل 4 سوف "تحقق الكثير من المكاسب بسهولة بعرض الفيلم".

وأضاف أن التسجبلات جرت "خلال جلسات خاصة وأن ما يجري وراء الأبواب المغلقة يجب أن يبقى كذلك".

ووصفت بيني جونور كاتبة السير الذاتية للأسرة المالكة عرض الفيلم بأنه سيكون "أمرا فاحشا بشكل كبير، وبتعبير أكثر صراحة غير أخلاقي"، وأضافت "عندما أجرت ديانا التسجيلات كان زواجها في مراحله الأخيرة وكانت في حالة سيئة."

وأكدت أن الأميرة "لم تكن تتصور أن تلك التسجيلات ستكون متاحة لأي مخلوق"، واصفة عرض الفيلم بأنه "استغلال".

وكان ستيلين استرد التسجيلات في عام 2004 بعد نزاع مع إيرل سبنسر شقيق الأميرة الراحلة بعد أن صادرت الشرطة البريطانية التسجيلات عام 2001 من منزل خادم الأميرة السابق الذي اتهم بسرقة بعض ممتلكات ديانا.

وبثت شبكة إن بي سي الامريكية مقاطع من هذه التسجيلات عام 2004، كما كانت بي بي سي تنوي بثها عام 2007 بمناسبة الذكرى العاشرة لمقتل ديانا لكنها تراجعت عن قرارها.

"صورة فريدة من نوعها"

مصدر الصورة PA Image caption الأميرة ديانا تحدثت في التسجيلات عن مواجهتها لزوجها السابق الأمير تشارلز بعلاقته مع عشيقته السابقة كاميللا باركر التي تزوجها لاحقا

ودافع ماركوس روثفورد محامي ستيلين عن قرار بث التسجيلات.

وقال لبي بي سي فايف لايف "مزاعم انتهاك الخصوصية أضحت بلا معنى لأن الشرطة وعائلة سبنسر وخادم الأميرة بول بوريل اطلعوا جميعا على التسجيلات"، مضيفا "لذلك لا أعتقد أنه بعد مرور 20 عاما على وفاتها يمكن التحدث عن الخصوصية".

وأضاف "كانت الأميرة في مرحلة الانفصال عن زوجها وأرادت للعالم أن يعرف تفاصيل ما كانت تمر به".

"وثيقة تاريخية"

وصف رالف لي، نائب الرئيس التنفيذي للقسم الإبداعي في تشانيل 4، التسجيلات بأنها "وثيقة تاريخية مذهلة.. سوف تتيح لنا تشكيل صورة جديدة لديانا".

وأضاف لبي بي سي "20 عاما وقت كاف ليظهر ذلك العمل إلى النور".

وقال المتحدث باسم القناة إن الموضوعات التي تناولتها التسجيلات "تعطي لمحة مختلفة عن حياة الأميرة الراحلة عندما قررت أن تحكي قصتها بصوتها".

ولقت الأميرة ديانا مصرعها في حادث سيارة في باريس في 21 أغسطس/آب 1997.