دعوى قضائية ضد كيم كارداشيان بسبب "حافظة هاتف"

مصدر الصورة Getty Images Image caption شوهدت كارداشيان مرارا وهي تروج للحافظة

تواجه الشركة التي تمتلكها نجمة برامج تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، معركة قضائية بسبب حافظة خاصة بالتقاط الصور الشخصية (سيلفي).

وحافظة "لومي" للهواتف الذكية، التي تروج لها شركة كيميسابرينسس، مزودة بإضاءة مدمجة لمساعدة المستخدمين على التقاط صور فائقة الجودة.

لكن رجلا يدعى هوشماند هاروني رفع دعوى قضائية يُطالب فيها بتعويض قيمته 100 مليون دولار بزعم أن الشركة سرقت فكرته.

ويقول هاروني إنه حصل في عام 2013 على براءة اختراع لـ"جهاز إضاءة مدمجة وحافظة لهاتف محمول" مُرخّص لشركة تدعى "سنابلايت".

ويقول هاروني في دعوى انتهاك براءة الاختراع إن أرباح شركة "سنابلايت" قد تأثرت نتيجة طرح حافظة لومي للهواتف وترويج كارداشيان لها.

وجاء في وثائق قضائية أن كارداشيان تحصل على جزء من عائدات بيع الحافظة محل النزاع.

وأصدر بارديا رحيم، مؤسس شركة سنابلايت، بيانا قال فيه إن حافظة لومي "خلقت حالة من الشك في نزاهتنا التكنولوجية والتشغيلية" من خلال طرح هذا المنتج.

وأضاف "من غير القانوني أن تحتكر السوق، لكن الأكثر من ذلك أنه ليس من الأسلوب الأمريكي أن تفعل هذا وأنت تتسم بالخداع وغياب الأخلاق طوال الوقت".

وقال ممثل عن كارداشيان إن "الدعوى القضائية التي رفعتها سنابلايت لا تستند إلى أي أسس موضوعية، وهي مجرد محاولة ابتزاز أخرى. كيم لم ترتكب أي خطأ على الإطلاق".