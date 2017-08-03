جائزة أفضل ممثلة تذهب إلى طفلة في الثالثة

Image caption تناقش إيسلا شؤون السياسة في البرنامج

حصلت طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات من مدينة غلاسكو على جائزة أفضل ممثلة في مسابقة "جوائز الكوميديا الأسكتلندية".

ونالت الطفلة إيسلا نيلسون الجائزة لظهورها في حلقات برنامج "أخبار الثالثة" التي أنتجتها خدمة بي بي سي في أسكتلندا.

وفي البرنامج، الذي حقق نحو 100 مليون مشاهدة، تظهر إيسلا وهي تناقش شؤون السياسة والأحداث الجارية مع والدها، الفنان الكوميدي مارك نيلسون.

وفازت الحلقات أيضا بجائزة أفضل عمل كوميدي على الانترنت.

وأُقيم حفل توزيع جوائز المسابقة في العاصمة الأسكتلندية إدنبرة.

ولدى استلام جائزة أفضل ممثلة، قال مارك نيلسون والد إيسلا للجمهور "ليس بوسع إيسلا أن تكون هنا اللية، فقد تم تعيينها في منصب مدير اتصالات (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب الجديد".

وعند استلام الجائزة الأخرى، قال نيسلون "بصراحة، لقد حان الوقت. من السخيف أن الأمر استغرق كل هذا الوقت. ليكن هذا درسا لكل من هم في الثالثة من العمر أن يتمسكوا بالأمر، وسيكون بمقدوركم تحطيم الحواجز".

ومن أشهر الحلقات التي ظهرت فيها إيسلا حلقة عن الانتخابات العامة الأخيرة وعيد الفصح.

وقال المدير التنفيذي لخدمة بي بي سي في أسكتلندا، أنتوني براون، إن "إسلا هي النجمة البازغة" لبرامج الخدمة الكوميدية.

وأضاف براون "(برنامج) أخبار الثالثة وجد صدى لدى الجمهور، حيث اجتذب أكثر من 92 مليون مشاهدة وإشادات من شتى أنحاء العالم. نشعر دائما بالفخر حين نكتشف موهبة جديدة واعتقد أنه يمكن القول إن إيسلا، وهي في الثالثة، أحدث مواهبنا الجديدة حتى الآن".