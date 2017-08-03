مسابقة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017

فازت هذه الصورة التي التقطها المصور سرغيو تابيرو فيلاسكو بجائزة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017. ودأب المصور على تصوير بركان "كوليما" في المكسيك منذ أكثر من عشر سنوات، وحرص في التقاطته لهذه الصورة على رصد النشاط المتزايد للبركان. وقال :"عندما نظرت في شاشة العرض في الكاميرا، لم أفعل سوى تحديق النظر. إنها صورة بالغة الصعوبة، ولقطة العمر التي تبرز قوة الطبيعة".