مسابقة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017
فيما يلي مجموعة من الصور المختارة في مسابقة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017، والتي ترصد مجموعة مختلفة لمجالات الحياة.
-
Sergio Tapiro Velasco / National Geographic
فازت هذه الصورة التي التقطها المصور سرغيو تابيرو فيلاسكو بجائزة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017. ودأب المصور على تصوير بركان "كوليما" في المكسيك منذ أكثر من عشر سنوات، وحرص في التقاطته لهذه الصورة على رصد النشاط المتزايد للبركان. وقال :"عندما نظرت في شاشة العرض في الكاميرا، لم أفعل سوى تحديق النظر. إنها صورة بالغة الصعوبة، ولقطة العمر التي تبرز قوة الطبيعة".
-
Hiromi Kano / National Geographic
اختارت لجنة التحكيم الصور الفائزة من قائمة تصفيات موزعة على ثلاث فئات: "الناس" و"المدن" و"الطبيعة". وفازت هذه الصورة، التي التقطها هيرومي كانو، بالمركز الثاني في فئة صور الطبيعة، وهي لمجموعة من البجع تستعد للطيران.
-
Tarun Sinha / National Geographic
كان المركز الثالث من نصيب هذه اللقطة للمصور تارون سينها، لمجموعة تتألف من 35 تمساحا، رآها أثناء عبوره جسر في كوستا ريكا. وقال المصور :"أردت التقاط صورة تبرز الاختلافات الصارخة بين التماسيح على اليابسة وفي الماء. وفي هذه المياه الضحلة، تظل ملامح هذه الوحوش مختفية، ولايستطيع المرء رؤية حجمها إلا عند خروجها من مياه النهر".
-
Clane Gessel / National Geographic
استطاع المصور كلين غيسيل التقاط صورة في كهوف "توريس ديل بين" الرخامية في شيلي، في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية.
-
Yutaka Takafuji / National Geographic
اختار المصور يوتاكا تاكافوجي قرية نائية، بالقرب من مدينة تامبا في اليابان، لالتقاط صورته لممر يؤدي إلى ضريح.
-
Norbert Fritz / National Geographic
فاز المصور نوربيرت فريتز بجائزة عن صورته ضمن فئة المدن، وهي صورة تبرز البنية الداخلية لمكتبة مدينة شتوتغارت الألمانية. وقال :"تتمتع المكتبة بجو فريد للغاية بفضل تصميمها المفتوح من المنتصف، في إطار يساعد على زيادة المعرفة".
-
Andy Yeung / National Geographic
صورة جوية لهونغ كونغ، فاز بها المصور أندي يونغ بالمركز الثاني في فئة المدن. وهي مستوحاة من مدينة كاولون وولد، التي عُرفت بتكدسها، وهُدمت في تسعينيات القرن الماضي. وقال المصور :"إذا أمعنت النظر، ستلاحظ أن المدينة ليست ميتة. مازال جزء منها مفعما بالنشاط، وأتمنى أن تجعل هذه الصور الناس تمعن الفكر بشأن الحياة الخانقة في هونغ كونغ من وجهة نظر أخرى".
-
Misha De-Stroyev / National Geographic
التقط المصور ميشا دي-سترويف هذه الصورة لملعب كرة قدم في جزر لوفوتين في النرويج، من ارتفاع 120 مترا. وعلى الرغم من أن الأسبوع السابق لالتقاط الصورة كان غزير الأمطار وباردا، جاء يوم التقاط الصورة صافيا على نحو ساعد المصور على إطلاق طائرته الموجهة والتقاط هذه الصورة.
-
Tetsuya Hashimoto / National Geographic
صورة التقطها المصور تيتسويا هاشيموتو، لمجموعة من الألوان البراقة لبناية في منطقة غيفو في اليابان. وفازت هذه الصورة بتكريم ضمن فئة مدن.
-
F Dilek Uyar / National Geographic
فازت هذه الصورة بالجائزة الأولى في فئة "ناس"، والتقطها المصور إف ديليك يوار لأحد الدراويش في مدينة سيل، في مقاطعة كونيا بتركيا.
-
Julius Y. / National Geographic
جاء المركز الثاني في فئة "ناس" من نصيب صورة التقطها المصور يوليوس واي، أمام لوحة "الأعيان" للرسام رمبرانت. وقال المصور "توحي الصورة بأن أشخاص اللوحة ينظرون بفضول إلى الزائرين".
-
Rodney Bursiel / National Geographic
صورة تحت الماء للمصور رودني بورسيل، لراكب الأمواج المحترف دونافون فرانكينريتير، في فيجي. وقال المصور :"أنظر دائما إلى زوايا جديدة. التقطت جميع صور ركوب الأمواج، وقررنا أن نضفي لمسات إبداعية".
-
Moin Ahmed / National Geographic
صورة التقطها المصور موين أحمد، في محطة سكك حديد غازيبور في بنغلاديش، لرجل ينظر من نافذة قطار تحت الأمطار تجاه المصور، الذي قال: "فجأة وجدت أعين تتطفل وتنظر إليّ عبر نافذة القطار، وإلي يساره شخص يحتمي بمظلته من الأمطار".
-
Jobit George / National Geographic
وأخيرا، صورة من مسجد في نيودلهي في الهند، لأب وابنه يجلسان خارج المسجد في عيد الفطر، للمصور جوبيت جورج. ويقول المصور: "تُظهر الصورة الرابط الجميل بين جيلين بطريقة بسيطة وحميمة".
المزيد حول هذه القصة
معرض الصور
أفضل صور مسابقة تصوير الفلك عام 2017
- 2 أغسطس/ آب 2017
بالصور: ألف يوم من الجوع في غانا
- 31 يوليو/ تموز 2017
بالصور: العالم في أسبوع
- 29 يوليو/ تموز 2017