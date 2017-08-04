"الجانب المشرق" بعدسات القراء

فيف كولينز التقطت هذه الصورة أثناء عطلة في كورنوول. وتظهر الصورة في إطار، عبارة عن نافذة في منزل مهدم يطل على البحر. وتظهر في الأفق شبه جزيرة ليزارد. وقالت فيف: "بعد أن طلبنا من ابنتنا أن تتخذ وضعا للتصوير، دخل هذا الصبي مجال العدسة. لكني رأيتهم وكأن شيئا سحريا يخطف أبصارهم."