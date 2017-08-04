"الجانب المشرق" بعدسات القراء

  • 4 أغسطس/ آب 2017

في كل أسبوع، نختار مجموعة من صور القراء تدور حول موضوع حددناه مسبقا. وموضوع مجموعتنا هذا الأسبوع هو "على الجانب المشرق"

  • رجل يحتمي بمظلة من الأمطار LEONARDO FUGOSO

    ليوناردو فوغوسو التقط هذه الصورة لشخص يحتمي بمظلة من سوء الطقس والأمطار، في مدينة فانكوفر الألمانية، أثناء التوجه إلى العمل. وقال فوغوسو إنه "لم يسمح للأمطار والغيوم بتعكير صفو يومه."

  • امرأة تبتسم AHSHAR WILLIAMS

    أهشار ويليامز التقطت الصورة التي رأت أنها "معركة ضد الكراهية بسلاح الابتسامة".

  • الغروب JIMENA ANDERSEN

    التقطت جيمينا أندرسون الصورة لأشخاص قالت إنهم "زائرون لمرصد كولومبيا سكاي فيو في سياتل أثناء مشاهدتهم غروب الشمس. وتظهر عليهم علالمات الإعجاب بالمشهد."

  • الخروج من الظلام JENNY DOWNING

    جيني داوننغ التفط الصورة وكتب تعليقا عليها يقول: "الخروج من الظلام."

  • صياد وسط الضباب SUNIL PAREEK

    التقط سونيل باريك صورة لصياد، ينتظر يوما مشرقا وسط الغيوم والضباب. لكن باريك يرى أن أشعة الشمس سوف تشق الضباب ليولد يوم مشرق ويبدأ الصياد عمله.

  • شخصان يسيران على الكثبان الرملية SHELTON DU PREEZ

    قالت شيلتون دو بريزن التي التقطت هذه الصورة: "مضينا في طريقنا لأعلى عبر الكثبان الرملية في ناميبيا. وبينما رأينا الظلمة على أحد جانبي الكثبان، كان الجانب الآخر مضيء حيث تشرق الشمس."

  • فتاة تطل على البحر VIV COLLINS

    فيف كولينز التقطت هذه الصورة أثناء عطلة في كورنوول. وتظهر الصورة في إطار، عبارة عن نافذة في منزل مهدم يطل على البحر. وتظهر في الأفق شبه جزيرة ليزارد. وقالت فيف: "بعد أن طلبنا من ابنتنا أن تتخذ وضعا للتصوير، دخل هذا الصبي مجال العدسة. لكني رأيتهم وكأن شيئا سحريا يخطف أبصارهم."

  • حفل ترفيهي WILLIAM HUGHSON

    التقط ويليام هيوزون هذه الصورة لأحد الاحتفالات الترفيهية، على شاطيء سيمافور جنوبي أستراليا، والناس "على الجانب المشرق" يستمتعون بوقتهم في إحدى أمسيات أيام السبت.

  • كلب نائم LIA FROTA E LOPES

    وأخيرا، صورة بعدسة ليا فورتا إي لوبس لكلبها وأشعة الشمس تسقط عليه أثناء النوم على الأريكة. أما موضوع الأسبوع المقبل فهو "حفلات الحدائق". وآخر موعد لتلقي صوركم هو الثامن من أغسطس/آب الجاري على عنوان البريد الإلكتروني yourpics@bbc.co.uk..

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