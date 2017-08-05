حول العالم في أسبوع: احتفالات واحتجاجات

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رقاصون وراقصات يؤدون رقصات لدى اختتام مسابقات الألعاب الفرنكفونية بعاصمة ساحل العاج أبيجان. وشارك في هذه الألعاب أكثر من 3000 شخص من الدول الناطقة بالفرنسية لاستعراض مهاراتهم في الفن، والثقافة، والرياضة.