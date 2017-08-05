حول العالم في أسبوع: احتفالات واحتجاجات

  • 5 أغسطس/ آب 2017

مجموعة من الصور التي التقطت في أنحاء مختلفة من العالم على مدار الأسبوع الماضي.

مصدر الصورة Hannah McKay/ Reuters
Image caption الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، يلتقي جنودا من البحرية الملكية في آخر مهمة رسمية يقوم بها قبل تقاعده عن واجباته الملكية.
مصدر الصورة Leonardo Benassatto/ Reuters
Image caption عضو في حركة العمال المشردين في البرازيل يرفع صوته احتجاجا على الرئيس البرازيلي، ميشيل تامر، في مدينة ساو باولو. ويطالب المحتجون باستقالة الرئيس وإجراء انتخابات جديدة وسحب الإصلاحات الاقتصادية. ويتعرض تامر لضغوط كبيرة بسبب مزاعم حول حصوله على رشى.
مصدر الصورة Andrew Matthews/ PA Wire
Image caption دوق ودوقة كامبريدج ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي يحيون في بلجيكا ذكرى مرور مئة عام على اندلاع معركة باشنديل الشهيرة، التي جرت خلال الحرب العالمية الأولى.
مصدر الصورة Eduard Korniyenko
Image caption قسيس أرثوذوكسي يبارك مظليين روس في قاعدة عسكرية بستافروبول في روسيا. المظليون الروس يحتفلون بالعيد السنوي الخاص بالقوات الروسية المحمولة جوا.
مصدر الصورة Ben Birchall/ PA
Image caption فنان جداري يرسم صورة لجون لينون، أحد مؤسسي البيتلز البريطانية الشهيرة، على حائط كجزء من مهرجان آبفيست للفن الجداري في مدينة بريستول.
مصدر الصورة ARINDAM DEY/ AFP
Image caption فنانة هندية تجهز تماثيل من الطين استعدادا لانطلاق مهرجان دورغا بوجا، حيث يحتفل الهندوس بهذه الإلهة التي تجسد القوة وانتصار الخير على الشر. ويستمر المهرجان خمسة أيام.
مصدر الصورة Jane Barlow/ PA
Image caption خيول وركابها يشاركون في مهرجان موسلبورغ شرقي لوثيان باسكوتلندا، وهم يعبرون نهرا في المنطقة.
مصدر الصورة LEGNAN KOULA / EPA
Image caption رقاصون وراقصات يؤدون رقصات لدى اختتام مسابقات الألعاب الفرنكفونية بعاصمة ساحل العاج أبيجان. وشارك في هذه الألعاب أكثر من 3000 شخص من الدول الناطقة بالفرنسية لاستعراض مهاراتهم في الفن، والثقافة، والرياضة.

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