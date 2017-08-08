كيف تباينت الآراء بشأن الفيلم الوثائقي عن ديانا

مصدر الصورة VINCENT AMALVY/AFP/GETTY IMAGES Image caption قوبل عرض الفيلم بردود فعل متباينة

تباينت آراء النقاد والجمهور بشأن فيلم وثائقي عن الأميرة الراحلة ديانا، عرضته القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني.

وظهرت الأميرة ديانا في الوثائقي تتحدث بصراحة عن طفولتها وزواجها المضطرب وحياتها العامة.

ولم ير بعض المشاهدين ضررا في عرض الفيلم الوثائقي، الذي جمع تسجيلات قديمة للأميرة الراحلة، بينما اعتبر آخرون أنه "رخيص" ويندرج في إطار أعمال "الإثارة".

وبلغ عدد المشاهدين للقناة الرابعة في ليلة عرض الفيلم أعلى مستوى له منذ سنة.

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"خيانة الخصوصية"

وسجلت الأفلام القديمة بين عامي 1992 و 1993 بواسطة شخص يدعى بيتر ستلين وظفته الأميرة ليدربها على الإلقاء في المناسبات العامة.

وانتقد بعض أصدقاء ديانا المقربين الأفلام المثيرة للجدل قبل عرض الفيلم الوثائقي على شاشة التلفزيون.

وبعثت روزا مونكتون، الصديقة السابقة، رسالة إلى القناة الرابعة تحثها على عدم إذاعة الأفلام. وقالت مونكتون لصحيفة الغارديان إن الأفلام "خيانة لخصوصيتها وخصوصية العائلة".

مصدر الصورة KEVIN LARKIN/AFP/GETTY IMAGES Image caption حقق الفيلم نسبة مشاهدة قياسية للقناة الرابعة

رأي النقاد

وفي صحيفة التايمز، قال اندرو بيلن إن تقييمه للفيلم الوثائقي اثنان من خمسة، واصفا العمل بأنه "مصطنع ورخيص".

أما جان موير، فقد أعربت في صحيفة دايلي ميل عن اعتقادها بأن ديانا كانت ستود إذاعة التسجيلات حيث أنها أظهرتها في "ضوء ذهبي.. حزينة ومستمتعة ومرحة وجميلة بدرجة ينفطر لها القلب ونبيلة في وحدتها الواضحة".

لكنها انتقدت السرد والموسيقى المصاحبة.

من جهته، وصف مارك لوسون في صحيفة الغارديان الفيلم بأنه "متلاعب"، وقال إن أسلوب معالجة المشاهد "تُملي على الجمهور شعورهم".

وفي صحيفة دايلي ميرور، قال إيان هايلاند إنه كان غاضبا بعد مشاهدة الفيلم، مضيفا "كانت هذه ساعتين من حياتي لن استرجعهما أبدا".

مصدر الصورة TORSTEN BLACKWOOD/AFP/GETTY IMAGES Image caption اختلف الجمهور بشأن ما إذا كان ينبغي عرض التسجيلات

رأي الجمهور

وأثناء عرض الفيلم مساء الأحد، عبر بعض المشاهين عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال البعض إنه كان محزنا، بينما اعتبره آخرون عملا استغلاليا وغير لائق.

ومن جهة أخرى، أبدى البعض موافقة على عرض التسجيلات القديمة، باعتبار أن ديانا ما كانت لتسمح بالتصوير إذا لم يكن لديها رغبة في الإذاعة.